São Paulo terá desfalques de peso contra o RB Bragantino; veja a provável escalação

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Emiliano Rigoni é o principal destaque do São Paulo na temporada



Após derrotar o rival Corinthians com autoridade, o São Paulo tenta embalar no Campeonato Brasileiro e se aproximar do grupo que vai à Libertadores de 2022 diante do RB Bragantino, em confronto marcado para começar às 18h15 (de Brasília) deste domingo, 24, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Rogério Ceni, entretanto, terá dois desfalques importantes para o duelo válido pela rodada 28. Nesta sexta-feira, os argentino Jonathan Calleri e Emiliano Rigoni, ambos em recuperação de lesão, novamente ficaram de fora do treinamento com o elenco e não devem reunir condições para integrar a equipe que vai ao interior paulista.

Principal atacante do São Paulo na temporada, Rigoni deixou a partida diante do Cuiabá, no dia 11 de outubro, sentindo dores. Desde então, o jogador vem se recuperando, saindo do departamento médico e indo a campo somente nesta semana. Calleri, por sua vez, foi importantíssimo ao marcar o gol da vitória diante do Corinthians, na última segunda-feira. O centroavante, porém, precisou ser substituído e teve um edema diagnosticado na coxa esquerda. Ambos, no entanto, devem retornar ao Tricolor no duelo contra o Internacional, no outro domingo, 31.

A boa notícia para a torcida são-paulina trata-se do retorno de Igor Vinícius. Recuperado de uma lesão no olho, o lateral-direito deve ser relacionado para o duelo contra o RB Bragantino. Assim, Ceni deve mandar a campo um time com: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Martín Benítez; Luciano e Pablo (Marquinhos). Com 34 pontos somados em 27 rodadas, o São Paulo está com seis pontos a menos que o Internacional, que abre a zona de classificação para a Libertadores, e seis pontos a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão.