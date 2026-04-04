São Paulo x Cruzeiro: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan O Tricolor Paulista enfrenta a pressão da torcida após não vencer nos últimos três jogos



São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (4), em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Confira a transmissão aqui