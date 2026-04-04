São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Morumbi; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte/Jovem Pan O Tricolor Paulista enfrenta a pressão da torcida após não vencer nos últimos três jogos



São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, dia 4, às 18h30, no Morumbi, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O São Paulo chega para a partida ocupando a 4º colocação, com 17 pontos, e vem de um empate e duas derrotas nos últimos jogos. Já o Cruzeiro aparece em 17º lugar, soma 7 pontos e busca vencer novamente na competição.

Onde assistir São Paulo x Cruzeiro ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 17h. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Victor Boni.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Premiere, no Pay-Per-View, com transmissão iniciando às 17h.