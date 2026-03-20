Sul-Americana: datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas

São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino têm estreias fora de casa, no Uruguai, no Equador e na Venezuela, respectivamente

  • Por Jovem Pan*
  • 20/03/2026 22h03
DANIEL DUARTE / AFP sul-americana Luciana Antunez (C), gerente de competições da Conmebol, conduz o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana ao lado dos ex-jogadores de futebol René Higuita (E), da Colômbia, e Diego Godín, do Uruguai, em Luque, Assunção.

A Conmebol divulgou detalhes dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (20), após a definição das chaves. Os paulistas São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino têm estreias fora de casa, no Uruguai, no Equador e na Venezuela, respectivamente.

A entidade também anunciou as emissoras de transmissão de cada partida. São Paulo (rodadas 1, 3 e 5) e Santos (rodadas 2, 4 e 6) vão se revezar no SBT.

São Paulo – Grupo C

  • 07/04 – terça-feira – 21h30 – Boston River x São Paulo – SBT e Paramount+
  • 14/04 – terça-feira – 19h – São Paulo x O’Higgins – ESPN e Disney+
  • 28/04 – terça-feira – 21h30 – Millionarios x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+
  • 07/05 – quinta-feira – 19h – O’Higgins x São Paulo – ESPN e Disney+
  • 19/05 – terça-feira – 21h30 – São Paulo x Millionarios – SBT, ESPN e Disney+
  • 26/05 – terça-feira – 19h – São Paulo x Boston River – ESPN e Dinsey+

Santos – Grupo D

  • 08/04 – quarta-feira – 19h – Deportivo Cuenca x Santos – ESPN e Disney+
  • 14/04 – terça-feira – 21h30 – Santos x Recoleta – SBT, ESPN e Disney+
  • 28/04 – terça-feira – 19h – San Lorenzo x Santos – ESPN e Disney+
  • 05/05 – terça-feira – 21h30 – Recoleta x Santos – SBT, ESPN e Disney+
  • 20/05 – quarta-feira – 19h – Santos x San Lorenzo – ESPN e Disney+
  • 26/05 – terça-feira – 21h30 – Santos x Deportivo Cuenca – SBT, ESPN e Disney+

Red Bull Bragantino – Grupo H

  • 09/04 – quinta-feira – 21h30 – Carabobo x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+
  • 16/04 – quinta-feira – 21h30 – Red Bull Bragantino x Blooming – ESPN e Disney+
  • 30/04 – quinta-feira – 21h30- Red Bull Bragantino x River Plate – Paramount+
  • 07/05 – quinta-feira – 21h30 – Blooming x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+
  • 20/05 – quarta-feira – 21h30 – River Plate x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+
  • 27/05 – quarta-feira – 21h30 – Red Bull Bragantino x Carabobo – ESPN e Dinsey+

*Estadão Conteúdo

