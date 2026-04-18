Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (18), às 18h30, em São Januário; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 12ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Vasco chega para a partida ocupando a 13ª colocação, com 13 pontos, e vem de dois empates, contra Remo e Coritiba, e uma derrota de virada para o Botafogo nos últimos jogos. Já o São Paulo aparece em terceiro lugar, soma 20 pontos e busca somar mais três pontos para diminuiu a distância para o Palmeiras, primeiro colocado da competição.

Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Prime Video.

Vasco e São Paulo estão em situações diferentes na tabela, mas busca melhorar suas posições na competição.