São Paulo x Vitória: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 09/08/2025 18h00
Arte/Jovem Pan São Paulo x Vitória - Campeonato Brasileiro - 19ª rodada São Paulo e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado (9), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

