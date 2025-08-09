São Paulo x Vitória: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Arte/Jovem PanSão Paulo e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado (9), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.
