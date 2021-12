Seleção feminina vence o Chile e conquista Torneio Internacional de Manaus

Brasil supera retranca adversária graças a gols de Kerolin e Giovana no segundo tempo

Kerolin furou a retranca chilena e abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo



A seleção brasileira feminina de futebol superou o Chile por 2 a 0 na noite desta quarta, 1, e conquistou o título do Torneio Internacional de Manaus. O jogo era o confronto entre as duas seleções que ainda tinham chances de título, já que o Brasil venceu a Índia por 6 a 1 em jogo que marcou a despedida de Formiga e também derrotou a Venezuela por 4 a 1, enquanto nas rodadas anteriores as chilenas haviam batido as venezuelanas por 1 a 0 e as indianas por 3 a 0. Embora tivesse a vantagem do empate pelo saldo de gols, o Brasil foi para cima desde o começo do jogo. Após um primeiro tempo zerado, a seleção brasileira quebrou a retranca das chilenas aos cinco minutos da etapa final com Kerolin, que finalizou no canto após receber inversão de Ary Borges. Aos 38, Giovana aproveitou erro na saída de bola, chutou fora do alcance da goleira Endler e garantiu o triunfo brasileiro. O torneio foi usado pela técnica Pia Sundhage para observar jogadores e formar o time visando as próximas competições oficial da seleção, principalmente a Copa do Mundo de 2023.