Sport demite Umberto Louzer após derrota para o São Paulo no Brasileirão

Como a saída do técnico foi considerada em ‘comum acordo’, a demissão não é contabilizada na limitação de troca de comandante que passou a valer no Campeonato Brasileiro deste ano

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Umberto Louzer foi demitido pela diretoria do Sport



A derrota do Sport diante do São Paulo, na noite do último domingo, em plena Ilha do Retiro, marcou o fim da passagem de Umberto Louzer no clube pernambucano. Na manhã desta segunda-feira, 23, a diretoria anunciou, através das redes sociais, que o técnico não trabalha mais no Leão. “O Sport informa que, de maneira tranquila e em comum acordo, o clube e Umberto Louzer chegaram a uma solução amigável na qual foi decidida pela saída do treinador. A Diretoria de Futebol agradece o seu período de trabalho e de sua comissão e deseja sucesso na sua caminhada”, diz a nota.

Como a saída do técnico foi considerada em “comum acordo”, a demissão não é contabilizada na limitação de troca de comandante que passou a valer no Campeonato Brasileiro deste ano – em caso de demissão, o clube só pode contratar mais um treinador para a competição. Contratado na metade de abril, Umberto Louzer esteve à frente do time em 22 jogos, com 39,3% de aproveitamento: seis vitórias, oito empates e oito derrotas. O técnico deixa a equipe pernambucana em situação crítica no Brasileirão, com apenas 15 pontos somados em 17 jogos e na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.