Sport x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 16/08/2025 18h00
Arte/Jovem Pan Sport x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado (16)

Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui

 

Comentários

