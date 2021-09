STJD garante Flamengo x Grêmio com público no Maracanã

Desta forma, mesmo contra a vontade da CBF e da maioria dos clubes, o Rubro-Negro contará com o apoio de seus torcedores

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha garantiu nesta segunda-feira, 13, que não vai analisar a ação para suspender a liminar que permite público em jogos do Flamengo diante do Grêmio, marcados para os dias 15 e 19 de setembro, válidos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente. Desta forma, mesmo contra a vontade da CBF e da maioria dos clubes, o Rubro-Negro contará com o apoio de seus torcedores. Além dos duelos contra o Tricolor Gaúcho, a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a presença de torcida no embate com o Barcelona de Guayaquil, no dia 22 deste mês, pela semifinal da Libertadores.

Na semana passada, os clubes da Série A entraram com uma liminar no STJD para proibir o Flamengo de mandar seus jogos com torcida. Em entrevista à Jovem Pan, o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, chamou os dirigentes flamenguistas de “carniças” e disse que o time gaúcho poderia se recusar a entrar em campo. Já nesta segunda, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzán Júnior, criticou a decisão do presidente do tribunal. “Com o julgamento antecipado e publicizado pelo presidente (do STJD), melhor seria anular as instâncias coletivas dos clubes dentro dos conselhos técnicos, pois nada mais valem. Tudo muito estranho”, disse.