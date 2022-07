Suárez é oficializado no Nacional-URU e deve enfrentar Atlético-GO na Sul-Americana

Na tarde desta quarta-feira, 27, o ‘Pistolero’ confirmou o acerto e já mandou um recado para os torcedores do time sediado em Montevidéu

Reprodução/Nacional Luis Suárez é o novo reforço do Nacional-URU



Um dia depois de anunciar que tinha um pré-acordo com o Nacional (Uruguai), o atacante Luis Suárez oficializou seu retorno ao clube que o revelou. Na tarde desta quarta-feira, 27, o “Pistolero” confirmou o acerto e já mandou um recado para os torcedores do time sediado em Montevidéu. “Tenho orgulho de vestir esta camisa novamente! Obrigado a todos pelo apoio! Vejo vocês em breve”, escreveu o centroavante, que vestiu as cores da equipe azul e branca entre 2005 e 2006, quando ganhou um Campeonato Uruguaio antes de migrar para a Europa. No Velho Continente, o jogador brilhou no Groningen (Holanda), Ajax (Holanda), Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

Suárez assinou contrato válido até o final do ano e usará o período no Nacional para se preparar para a Copa do Mundo de 2022, que acontece entre novembro e dezembro, no Catar. Nesses meses, o atacante disputará os campeonatos locais e a Copa Sul-Americana. Na manhã desta quarta-feira, o presidente do clube, José Fuentes, afirmou que tentará inscrevê-lo a tempo do centroavante disputar as quartas de final do torneio da Conmebol, diante do Atlético-GO – o prazo para registrar novos atletas vai até o próximo sábado, 30. “Já está resolvido. Foi fechado o acordo. Luis (Suárez) assinou o contrato na Espanha. Agora teremos uma reunião para organizar se ele chega na sexta-feira ou no domingo. Ele terá uma recepção especial”, declarou o dirigente.

O confronto de ida entre Nacional e Atlético-GO acontece em 2 de agosto, no Parque Central, em Montevidéu, enquanto a volta está agendada para o dia 9 do mesmo mês, no Serra Dourada, em Goiânia. Na última terça-feira, o Dragão chegou a brincar com a notícia do pré-acordo entre o atacante e o clube uruguaio. “Aí é foda”, reagiu o clube goianiense, em tom amistoso, antes de se mostrar animado. “Bora para o jogo”. Quem avançar para a semifinal da competição enfrenta o vencedor do duelo entre São Paulo e Ceará.