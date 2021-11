Tite convoca Gabriel Magalhães para a vaga de Lucas Veríssimo na seleção brasileira 

Essa é a primeira convocação para a seleção principal do jogador revelado nas categorias de base do Avaí e que, atualmente, defende o Arsenal

Marco Galvão/CBF Gabriel Magalhães durante treinamento na seleção brasileira olímpica



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na tarde desta segunda-feira, 8, que o treinador Tite optou por chamar o zagueiro Gabriel Magalhães para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O defensor de 23 anos, um dos destaques do Arsenal na temporada, será o substituto de Lucas Veríssimo, cortado após sofrer grave lesão durante partida do Benfica. Desta forma, essa é a primeira convocação para a seleção principal do jogador revelado nas categorias de base do Avaí e com passagens por Lille e Troyes, ambos da França, e Dínamo Zagreb, da Croácia.

Esta não é a primeira mudança na lista original de Tite para os jogos. Na sexta-feira passada, 5, o treinador anunciou que o atacante Vinicius Júnior foi convocado após Roberto Firmino, do Liverpool, se machucar. Líder das Eliminatórias Sul-Americanas com 31 pontos somados em 11 jogos (10 vitórias e um empate), a seleção brasileira começa a se reunir na próxima segunda-feira, 08, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira, 11, na Neo Química Arena. Cinco dias depois, a equipe liderada pelo técnico Tite fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, fora de casa, em San Juan. Caso vença os dois jogos, a Canarinho poderá fechar o ano já classificada para o Mundial do Catar.