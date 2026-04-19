‘Título com grande desempenho’: Arthur Elias exalta triunfo da Seleção no principal torneio do ano

Brasil derrotou o Canadá por 1 a 0 e levou o Fifa Series; Aline Gomes foi autora do gol brasileiro

Reprodução/CBF TV Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina



O técnico da Seleção Brasileira feminina Arthur Elias não escondeu a felicidade em vencer o Fifa Series, principal disputa do Brasil no ano de 2026 de olho na Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. “A gente mereceu vencer esses três jogos, mereceu ganhar esse jogo contra um adversário forte. Tivemos muitas chances criadas, convertemos uma, tivemos um certo domínio sobre um adversário que vai estar na briga pela Copa do Mundo, uma seleção campeã olímpica. Mas foi tudo dentro do que a gente esperava e do que a gente preparou para ser campeão”, disse satisfeito.

O Brasil venceu o Fifa Series invicto. Venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, Zâmbia por 6 a 1 e o Canadá por 1 a 0. O jgoo decisivou foi realizado no sábado (18), em Cuiabá, no Mato Grosso. O Canadá, que nos último tempos tem sido uma incomodo para o Brasil, também tinha chegado com 100% de aproveitamento, mais foi dominado pela Seleção, que venceu com gol de Aline Gomes, e criou outras tantas chances, satisfazendo o ‘chefe’.

“A dificuldade do jogo foi dentro do que a gente imaginava, mas também a performance da nossa equipe e a entrega das jogadoras foi o que esperávamos. Foi uma Data Fifa muito positiva, que encerrou com um título para o Brasil com grande desempenho”, destacou Arthur Elias, que tem aproveitado a Datas Fifa para dar entrosamento à seleção brasileira.

“Toda Data Fifa a gente tem uma oportunidade de crescimento, de aprimorar nossa maneira de jogar, de nos conectarmos. A seleção é difícil, elas estão cada uma em um clube, com um método de trabalho diferente. Quando é com um caráter de competição, como foi, eu gosto mais e para nós é importante”, frisou. “A tabela foi favorável nesse sentido de a gente fazer o último jogo contra o Canadá valendo o título. Então, acho sim que foi uma experiência muito boa para o nosso processo.”

*Com informações do Estadão Conteúdo