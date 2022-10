Uefa define data de Brasil x Inglaterra pela Finalíssima Feminina; confira 

A seleção brasileira feminina irá enfrentar a Inglaterra pela Finalíssima, torneio que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa, no dia 6 de abril de 2023, em Wembley. Nesta quarta-feira, 26, a Uefa confirmou a data da realização da competição, fruto de uma parceria com a Conmebol. O Brasil garantiu vaga para o campeonato ao ser campeão sul-americano pela quarta vez seguida, numa campanha perfeita, em julho. No mesmo mês, as inglesas superaram a Alemanha e faturam o título inédito no Velho Continente. Em junho deste ano, vale lembrar, a Argentina derrotou a Itália na edição do masculino.

📅 A date for your diary!

The first-ever Women's ✨ 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 ✨ takes place on 6 April 2023 at London’s Wembley Stadium.

🤝 UEFA and @CONMEBOL will unite to organise another memorable occasion for women's football. #Finalissima

More: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 26, 2022