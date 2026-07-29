Vasco marca no fim, elimina o Independiente Medellín-COL e vai às oitavas da Sul-Americana

Time carioca foi superior os 90 minutos e pecou bastante nas conclusões, até que Thiago Mendes, aos 39 minutos do segundo tempo decretou a classificação com a vitória por 1 a 0

Sob pressão e com tons dramáticos, o Vasco conseguiu seu passaporte para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em duelo tenso diante do Independiente Medellín-COL, o time carioca foi superior os 90 minutos e pecou bastante nas conclusões, até que Thiago Mendes, aos 39 minutos do segundo tempo decretou a classificação com a vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Estádio de São Januário, no Rio, pelo jogo de volta dos playoffs. Na Colômbia, na ida, o duelo terminou empatado por 2 a 2.

Foi também a primeira vitória do técnico Pedro Emanuel no comando do time carioca, em seu quarto jogo, depois de uma derrota e dois empates. Aliviando a pressão que já vinha sofrendo das arquibancadas. Agora o Vasco encara o Olímpia-PAR na próxima fase, com o primeiro duelo em casa e a volta decisiva no Paraguai.

O Vasco agora vira a chave para a Copa do Brasil, onde terá pela frente o clássico diante do Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Sob pressão, o Vasco começou a partida mais cauteloso, valorizando mais a posse de bola e estudando o adversário. Apesar de aparecer com frequência no campo de ataque, não era agressivo na hora de concluir as jogadas e encontrou dificuldade para criar. A falta de criatividade se dava muito pela retranca montada pelo Independiente de Medellín, que não quis se expor.

Quando enfim conseguiu encontrar espaço para finalizar, as tentativas de Spinelli e Gómez não levaram perigo. Pedro Emanuel até tentou inverter o posicionamento no setor ofensivo, mudando Gómez de lado e centralizando Nuno Moreira. A pressão das arquibancadas começou a afetar o time carioca, que não teve concentração para ir para o intervalo com a vantagem.

O Vasco voltou do intervalo sem mudanças e desta vez o Independiente já não tinha a mesma força na hora da marcação. Assim, conseguiu encontrar espaços, principalmente pelos lados do campo. Quando está melhor, Pedro Emanuel oxigenou o meio de campo com Adson e Jair. Aos 30 minutos, um lance polêmico agitou a torcida, quando o árbitro foi ao VAR ver um possível pênalti para os cariocas, depois de chute de Adson pegar no braço do defensor colombiano.

Porém foi apontado falta de Thiago Mendes, na origem da jogada. O lance deu a confiança que o Vasco buscava. Em bela trama, pegando a defesa desorganizada, PH cruzou rasteiro e Thiago Mendes desviou para abrir o placar, aos 39. Depois do alívio, o Vasco neutralizou bem a pressão que os colombianos tentaram imprimir, ficou perto de ampliar com Brenner, mas no fim valorizou a posse da bola e garantiu a classificação.