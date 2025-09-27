Vasco vence Cruzeiro em São Januário, engata sétimo jogo sem derrota e se afasta do Z-4

Cruzmaltino chegou à décima colocação, afastou-se da zona do rebaixamento e já começa a sonhar com a Libertadores; Raposa perdeu a chance de assumir a liderança

Peter Ilicciev/Enquadrar/Estadão Conteúdo Jogadores do Vasco comemoram o gol que abriu o caminho para a vitória sobre o Cruzeiro em São Januário



O Vasco superou o Cruzeiro por 2 a 0, na noite deste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rayan e Paulo Henrique marcaram os gols da vitória, que consolidou a boa fase da equipe de Fernando Diniz, agora com sete partidas de invencibilidade somando todas as competições. Com o resultado, o time carioca chegou a 30 pontos e subiu para a 10ª colocação, já alimentando a possibilidade de brigar por vaga na pré-Libertadores. A Raposa, por sua vez, perdeu a chance de assumir a liderança e segue em segundo lugar, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo.

O Vasco abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Pumita avançou pela direita e cruzou para Paulo Henrique, que serviu Rayan. O atacante subiu bem e marcou de cabeça. A partir daí, os donos da casa se fecharam, com Philippe Coutinho ditando o ritmo no meio-campo e a defesa bem posicionada para conter as investidas do rival.

O Cruzeiro teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em chances claras. As tentativas mais perigosas saíram dos pés de Matheus Pereira, mas a defesa vascaína e o goleiro Léo Jardim evitaram o empate.

Na etapa final, a pressão mineira aumentou. Léo Jardim fez defesas importantes em finalizações de Fabrício Bruno e Arroyo, enquanto Kaiki desperdiçou boa chance. Melhor postado, o time cruzmaltino aproveitou para ampliar: aos 15 minutos, após falha defensiva do Cruzeiro, Paulo Henrique invadiu a área e finalizou com firmeza para fazer 2 a 0.

Mesmo à frente no placar, o Vasco manteve a intensidade. Coutinho quase marcou em cobrança de falta, mas parou em boa defesa de Cássio. O Cruzeiro tentou reagir até o fim, mas não conseguiu furar o bloqueio vascaíno. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (1º), às 19h, no Palestra Itália. Já a Raposa volta a campo na quinta-feira (2), às 20h30, contra o Flamengo, no Maracanã, em confronto direto pelas primeiras posições.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA