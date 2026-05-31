Jovem Pan > Esportes > Futebol > Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 31/05/2026 12h02 - Atualizado em 31/05/2026 12h06
  • BlueSky
THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nuno Moreira, Vasco Nuno Moreira, Vasco

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Vasco tem bom aproveitamento em casa (dominante no São Januário, especialmente em bola aérea). Vem de resultados irregulares, mas a torcida empurra forte no último jogo antes da parada. Ocupa o 17º lugar na tabela.

Já o Atlético-MG chega depois de derrota para o Corinthians. Tem a 4ª melhor defesa fora de casa do campeonato e costuma jogar com mais posse de bola no chão. Está no 13º lugar da tabela.

Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida no Prime Video (streaming).

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >