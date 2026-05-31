Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDONuno Moreira, Vasco
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.
O Vasco tem bom aproveitamento em casa (dominante no São Januário, especialmente em bola aérea). Vem de resultados irregulares, mas a torcida empurra forte no último jogo antes da parada. Ocupa o 17º lugar na tabela.
Já o Atlético-MG chega depois de derrota para o Corinthians. Tem a 4ª melhor defesa fora de casa do campeonato e costuma jogar com mais posse de bola no chão. Está no 13º lugar da tabela.
Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo
A partida será transmitida no Prime Video (streaming).
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