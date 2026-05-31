Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nuno Moreira, Vasco



Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Vasco tem bom aproveitamento em casa (dominante no São Januário, especialmente em bola aérea). Vem de resultados irregulares, mas a torcida empurra forte no último jogo antes da parada. Ocupa o 17º lugar na tabela.

Já o Atlético-MG chega depois de derrota para o Corinthians. Tem a 4ª melhor defesa fora de casa do campeonato e costuma jogar com mais posse de bola no chão. Está no 13º lugar da tabela.

Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida no Prime Video (streaming).