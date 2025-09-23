Jovem Pan > Esportes > Ídolo do tênis de mesa do Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI

Ídolo do tênis de mesa do Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI

Mesa-tenista brasileiro passou por um procedimento de revascularização

  • Por Jovem Pan
  • 23/09/2025 17h05
Reprodução/@lifepong e @hugohoyama Hugo Hoyama Um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, Hugo Hoyama é o mesatenista com mais medalhas de ouro conquistadas nos Jogos pan-americanos

Ícone do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama está hospitalizado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração (Hcor) após sofrer um infarto. O ex-atleta foi submetido à cirurgia e está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo boletim médico, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e passou por um procedimento de revascularização. “O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem”, diz texto.

Cindy Harada, mulher do atleta, vem acompanhando todo o processo de recuperação e comentou sobre o estado de saúde de Hoyama em entrevista ao ge.com. “Ele passou por uma cirurgia programada de revascularização do miocárdio. Acabei de visitá-lo. Ele está bem. Sob os cuidados da equipe médica do doutor Fábio Jatene”, afirmou.

Um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, Hugo Hoyama é o mesatenista com mais medalhas de ouro conquistadas nos Jogos pan-americanos. Além dos dez ouros, ele ganhou ainda uma prata e quatro bronzes nas sete edições de que participou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

