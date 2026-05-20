Com Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistoso contra os EUA; leia a lista

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em dois jogos; o primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho na Neo Química Arena, em São Paulo

FABIO GIANNELLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadora Marta



O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira (20) a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.

Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Veja as convocadas para amistosos contra os EUA

Goleiras:

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City-EUA)

Kemelli (Fluminense)

Defensoras:

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon-FRA)

Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA)

Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Angel City-EUA)

Yaya (PSG-FRA)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes:

Kerolin (Manchester City-ING)

Dudinha (San Diego-EUA)

Gio (Atlético de Madrid-ESP)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego-EUA)

Ludmila (San Diego-EUA)

Amanda Gutierres (Boston-EUA)

Já para o período de preparação em Itu, Arthur Elias convocou outras atletas e manteve algumas jogadoras presentes na lista principal, misturando experiência e observação de novos nomes.

Veja as convocadas para período de treinamento em Itu

Goleiras:

Camila (Cruzeiro)

Kemelli (Fluminense)

Nicole (Corinthians)

Morganti (Corinthians)

Defensoras:

Tayla (São Paulo)

Isa Haas (América-MEX)

Paloma (Cruzeiro)

Kathellen (Al-Nassr-SAU)

Tainara (Cruzeiro)

Fê Palermo (Palmeiras)

Antônia (Real Madrid-ESP)

Ivana Fuso (Corinthians)

Isabela (PSG-FRA)

Ravenna (Cruzeiro)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas:

Andressa Alves (Corinthians)

Clarinha (Benfica-POR)

Kaylane (Flamengo)

Yaya (PSG-FRA)

Ana Vitória (Corinthians)

Atacantes: