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Com Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistoso contra os EUA; leia a lista

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em dois jogos; o primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho na Neo Química Arena, em São Paulo

  • Por Estadão Conteúdo
  • 20/05/2026 18h55
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FABIO GIANNELLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marta Jogadora Marta

O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira (20) a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.

Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Veja as convocadas para amistosos contra os EUA

Goleiras:

  • Lelê (Corinthians)
  • Lorena (Kansas City-EUA)
  • Kemelli (Fluminense)

Defensoras:

  • Thais Ferreira (Corinthians)
  • Isa Haas (América-MEX)
  • Tarciane (Lyon-FRA)
  • Lauren (Atlético de Madrid-ESP)
  • Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA)
  • Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX)
  • Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas:

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Angelina (Orlando Pride-EUA)
  • Ary Borges (Angel City-EUA)
  • Yaya (PSG-FRA)
  • Kaylane (Flamengo)

Atacantes:

  • Kerolin (Manchester City-ING)
  • Dudinha (San Diego-EUA)
  • Gio (Atlético de Madrid-ESP)
  • Marta (Orlando Pride-EUA)
  • Bia Zaneratto (Palmeiras)
  • Taina Maranhão (Palmeiras)
  • Gabi Portilho (San Diego-EUA)
  • Ludmila (San Diego-EUA)
  • Amanda Gutierres (Boston-EUA)

Já para o período de preparação em Itu, Arthur Elias convocou outras atletas e manteve algumas jogadoras presentes na lista principal, misturando experiência e observação de novos nomes.

Veja as convocadas para período de treinamento em Itu

Goleiras:

  • Camila (Cruzeiro)
  • Kemelli (Fluminense)
  • Nicole (Corinthians)
  • Morganti (Corinthians)

Defensoras:

  • Tayla (São Paulo)
  • Isa Haas (América-MEX)
  • Paloma (Cruzeiro)
  • Kathellen (Al-Nassr-SAU)
  • Tainara (Cruzeiro)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Antônia (Real Madrid-ESP)
  • Ivana Fuso (Corinthians)
  • Isabela (PSG-FRA)
  • Ravenna (Cruzeiro)
  • Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas:

  • Andressa Alves (Corinthians)
  • Clarinha (Benfica-POR)
  • Kaylane (Flamengo)
  • Yaya (PSG-FRA)
  • Ana Vitória (Corinthians)

Atacantes:

  • Jaque (Corinthians)
  • Evelin (Santos)
  • Jhonson (Corinthians)
  • Priscila (América-MEX)
  • Jheniffer (Tigres-MEX)
  • Luany (Atlético de Madrid-ESP)
  • Marilía (Cruzeiro)
  • Gio (Atlético de Madrid-ESP)
  • Adriana (Al-Qadsiah-SAU)
  • Geyse (América-MEX)
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