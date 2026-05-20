Com Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistoso contra os EUA; leia a lista
A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em dois jogos; o primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho na Neo Química Arena, em São Paulo
O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira (20) a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.
A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.
Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.
Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.
Veja as convocadas para amistosos contra os EUA
Goleiras:
- Lelê (Corinthians)
- Lorena (Kansas City-EUA)
- Kemelli (Fluminense)
Defensoras:
- Thais Ferreira (Corinthians)
- Isa Haas (América-MEX)
- Tarciane (Lyon-FRA)
- Lauren (Atlético de Madrid-ESP)
- Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA)
- Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX)
- Raissa Bahia (Palmeiras)
Meio-campistas:
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Angelina (Orlando Pride-EUA)
- Ary Borges (Angel City-EUA)
- Yaya (PSG-FRA)
- Kaylane (Flamengo)
Atacantes:
- Kerolin (Manchester City-ING)
- Dudinha (San Diego-EUA)
- Gio (Atlético de Madrid-ESP)
- Marta (Orlando Pride-EUA)
- Bia Zaneratto (Palmeiras)
- Taina Maranhão (Palmeiras)
- Gabi Portilho (San Diego-EUA)
- Ludmila (San Diego-EUA)
- Amanda Gutierres (Boston-EUA)
Já para o período de preparação em Itu, Arthur Elias convocou outras atletas e manteve algumas jogadoras presentes na lista principal, misturando experiência e observação de novos nomes.
Veja as convocadas para período de treinamento em Itu
Goleiras:
- Camila (Cruzeiro)
- Kemelli (Fluminense)
- Nicole (Corinthians)
- Morganti (Corinthians)
Defensoras:
- Tayla (São Paulo)
- Isa Haas (América-MEX)
- Paloma (Cruzeiro)
- Kathellen (Al-Nassr-SAU)
- Tainara (Cruzeiro)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Antônia (Real Madrid-ESP)
- Ivana Fuso (Corinthians)
- Isabela (PSG-FRA)
- Ravenna (Cruzeiro)
- Raissa Bahia (Palmeiras)
Meio-campistas:
- Andressa Alves (Corinthians)
- Clarinha (Benfica-POR)
- Kaylane (Flamengo)
- Yaya (PSG-FRA)
- Ana Vitória (Corinthians)
Atacantes:
- Jaque (Corinthians)
- Evelin (Santos)
- Jhonson (Corinthians)
- Priscila (América-MEX)
- Jheniffer (Tigres-MEX)
- Luany (Atlético de Madrid-ESP)
- Marilía (Cruzeiro)
- Gio (Atlético de Madrid-ESP)
- Adriana (Al-Qadsiah-SAU)
- Geyse (América-MEX)
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.