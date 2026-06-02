João Fonseca perde de tcheco e é eliminado nas quartas de Roland Garros

Menšik e o brasileiro já tinham se enfrentado no circuito profissional em outubro de 2025, no ATP da Basileia

DIMITAR DILKOFF / AFP João Fonseca perde para o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final de Roland Garros



O tenista João Fonseca perdeu do tcheco Jakub Menšik nas quartas de Roland Garros nesta terça-feira (2), sob os olhos de Guga Kuerten. Ele enfrentaria o alemão Alexander Zverev, algoz no Aberto de Monte Carlo, que já está na semifinal do campeonato.

Menšik e Fonseca já tinham se enfrentado no circuito profissional em outubro de 2025, no ATP da Basileia. João venceu por WO após lesão do tcheco. Também jogaram no Next Gen ATP Finals em 2024 (torneio sub-21). Na ocasião, João levou o confronto por 3 sets a 2.

João venceu o primeiro game sem sofrer nenhum ponto. O tcheco reagiu e venceu o próximo. Assim seria o tom da disputa, bem acirrada. Fonseca perdeu desempenho após uma quebra de saque de Menšik e o set ficou em 4 a 2. O brasileiro esboçou uma reação, mas acabou perdendo por 6 a 4 o primeiro set.

No segundo set, Fonseca buscava reagir. Venceu o primeiro game, e Menšik venceu o próximo. Depois de mais uma quebra de saque, a partida parecia replay do primeiro set. O tcheco continuava muito forte no saque e levou o segundo set por 6 a 3. Dois sets a 0 para Menšik.

O terceiro set começou com o saque do tcheco. Muito acirrado, o game durou mais de seis minutos e foi a primeira quebra de saque do brasileiro no jogo, que largou na frente na terceira parcial. No segundo game, João sacou bem e não teve dificuldade para levar a parcial sem sofrer nenhum ponto. Já em seu próximo game de saque, o brasileiro chegou a salvar três break points do tcheco mas não sustentou e o set empatou. Tudo igual novamente.

Com o set empatado em 3 a 3 e no saque de Menšik, João assume a vantagem no placar ao quebrar o tcheco mais uma vez, 4 a 3 para o brasileiro. Em um game com duração de mais de dez minutos, João não consegue confirmar o saque e Menšik quebra o brasileiro empatando o set em 5 a 5.

Na sequência, o tcheco confirmou e abriu 6 a 5, mas Fonseca salvou seis break points e conseguiu levar o set ao tie break, 6 a 6. No game desempate Menšik abriu 2 pontos, o brasileiro chegou a fazer 3, mas o tcheco foi mais preciso e conseguiu fechar o tie break em 7 a 3 e, portanto, o jogo. Três sets a zero para Menšik.

O próximo campeonato de Fonseca deve ser o ATP 500 de Halle, na Alemanha, para sair do saibro e começar a temporada de grama. A competição está prevista para começar no próximo dia 15 de junho.