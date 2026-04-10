João Fonseca perde para Zverev, nº 3 do ranking, e é eliminado em Monte Carlo

Por 2 sets a 1, brasileiro demonstrou alto nível diante do alemão, mas não conseguiu conquistar a maior vitória de sua carreira

Divulgação / Masters 1000 de Monte Carlo João Fonseca perde para Zverev e é eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo



Valente, João Fonseca demonstrou alto nível diante de Alexander Zverev, mas não conseguiu evitar a derrota para o número 3 do ranking mundial e está eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo. O alemão superou o brasileiro por 2 sets a 1, com parciais 5/7, 7/6 (7/3) e 3/6, em 2h40m de partida.

Aos 19 anos, Fonseca buscava a maior vitória de sua carreira. O número 40 do mundo faz parte do seleto grupo de brasileiros, ao lado de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci, que chegaram em uma fase de quartas de final de um torneio Masters 1000. Guga venceu em Monte Carlo em 1999 e 2001.

Fonseca teve o um início de jogo impecável, fechando o game inicial de zero. O brasileiro forçou bolas no backhand de Zverev e confirmou o serviço demonstrando repertório, com ace, bola curta e na paralela. O alemão também confirmou o saque logo na sequência, mas cometeu erros técnicos e por pouco o carioca não abriu vantagem.

Com uma forte devolução de esquerda e subindo à rede para surpreender Fonseca, Zverev entrou na partida no terceiro game e começou a dar trabalho para o brasileiro. O carioca manteve a concentração e salvou dois break points, deixando o rival visivelmente irritado. O alemão se recompôs e confirmou saque no terceiro game de zero, empatando o set inicial em 2 a 2. Nos games seguintes, ambos cometeram dupla-falta, mas confirmaram o saque e mantiveram tudo igual na disputa.

O equilíbrio permaneceu na reta final do primeiro set, com ambos os tenistas demonstrando impecabilidade nos serviços e confirmando saques de zero por quatro games em sequência, com a disputa indo a 5 a 5. Zverev apostou em devoluções no fundo de quadra e conseguiu uma virada no duelo seguinte, quebrando o saque de Fonseca, que errou no voleio e parou na fita em ponto decisivo. O brasileiro não conseguiu ter a mesma desenvoltura para forçar o tie-break e o rival fechou em 7/5 para abrir 1 a 0

Fonseca demonstrou incômodo com os próprios erros e não conseguiu se recompor no início do segundo set, tendo o serviço quebrado por Zverev logo de cara. O brasileiro voltou a se concentrar e o alemão teve bastante dificuldade para confirmar o saque na sequência, em game de aproximadamente 10 minutos.

Com um ace, Fonseca diminuiu a desvantagem, mas viu Zverev devolver na mesma moeda para abrir 3 a 1. O carioca deixou a passividade de lado e sustentou uma recuperação impressionante. Com um backhand poderoso, ele quebrou o serviço do alemão e se aproveitou do nervosismo do rival para vencer três games em sequência, virando a disputa para 4 a 3. O jovem tenista vibrou bastante com o momento e levantou a torcida brasileira em Monte Carlo.

Focado, João Fonseca elevou o nível da partida e confirmou break point após rally impressionante. Ao ver o brasileiro abrir 5 a 3, o Zverev foi obrigado adotar uma nova estratégia, acelerando a partida e ganhando pontos na passada. Ele quebrou o carioca e confirmou o saque na sequência para deixar o confronto igualado novamente. O melhor brasileiro do circuito salvou um break point na sequência e jogou a pressão para o lado do alemão, que levou a parcial para o tie-break. Em disputa equilibrada, o jovem fez 7/3 e empatou o placar em 1 a 1.

O set decisivo começou em ritmo mais lento, com jogadas menos arriscadas e tom mais cauteloso, o que é compreensível após mais de 2h20 de partida. Sem quebras de serviço, o duelo permaneceu empatado até o sexto game, quando Zverev quebrou o saque de Fonseca com um backhand e abriu 4 a 2. Ele confirmou o serviço na sequência e, apesar de o brasileiro diminuir a vantagem e salvar um match point, conseguiu fechar a parcial em 6/3 e vencer a partida.

*Com informações do Estadão Conteúdo