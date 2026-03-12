Jovem Pan fecha parceria com o Campeonato Mundial de Endurance e transmitirá todas as etapas da temporada 2026

Parceria garante transmissão completa do mundial de Endurance em todas as plataformas da marca, com destaque para a etapa brasileira em julho

Rolex 6 Horas de São Paulo/José Mário Dias. Campeonato Mundial de Endurance



A Jovem Pan fechou parceria com o Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) e transmitirá todas as etapas da temporada 2026 da categoria no Brasil, incluindo a Rolex 6 Horas de São Paulo, que será realizada entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.

A Jovem Pan fará a cobertura completa do campeonato ao longo do ano, com transmissões ao vivo, conteúdos especiais e ampla repercussão multiplataforma.

Pela primeira vez, os fãs brasileiros poderão acompanhar 100% das corridas do calendário do FIA WEC ao vivo pela Jovem Pan, incluindo as tradicionais 24 Horas de Le Mans e a etapa brasileira, um dos principais destaques da temporada.

A cobertura multiplataforma incluirá a transmissão ao vivo de todas as corridas da temporada 2026 no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube, garantindo acesso gratuito e em tempo real ao público digital em todo o Brasil. Além das exibições integrais das provas, a Jovem Pan realizará pré-corridas e pós-corridas especiais, com análises técnicas, comentaristas especializados e participação de convidados.

O conteúdo também contará com boletins informativos ao longo da programação, reportagens especiais e ampla repercussão em programas de grande audiência como Jornal da Manhã, Jornal Jovem Pan, Linha de Frente e demais atrações esportivas da casa, além de entrevistas exclusivas, conteúdos de bastidores, inserções na TV por assinatura e na rede de rádios Jovem Pan, ativações no Panflix, nos canais FAST e nas redes sociais, bem como ações de merchandising e projetos comerciais integrados.

“Para a Jovem Pan, essa parceria representa muito mais do que a transmissão de um grande evento esportivo. Estamos falando de conectar uma audiência altamente qualificada a um campeonato global que reúne inovação, tecnologia e marcas icônicas do automobilismo mundial. Ao nos tornarmos parceiros de mídia, reforçamos nossa vocação multiplataforma e nossa capacidade de amplificar experiências que unem esporte, entretenimento e performance. É um projeto estratégico, que fortalece nosso portfólio comercial e posiciona a Jovem Pan no centro de uma das principais propriedades do automobilismo internacional”, afirma Marcela Marchi, VP Comercial da Jovem Pan.

Criado em 2012 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em parceria com o Automobile Club de l’Ouest (ACO), o Campeonato Mundial de Endurance é a principal competição de corridas de longa duração do mundo. O FIA WEC reúne protótipos de alta tecnologia e carros de grã-turismo de montadoras icônicas como Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Alpine, BMW, McLaren e Aston Martin.

A temporada 2026 terá início entre os dias 17 e 19 de abril, com as 6 Horas de Ímola, disputada em Ímola, na Itália. A etapa no Catar, que abriria o calendário anteriormente, foi adiada devido aos conflitos no Oriente Médio, o que levou à reconfiguração do início da temporada.

Mesmo com a alteração no calendário, a temporada 2026 continuará sendo disputada em oito etapas, passando por Itália, Bélgica, França, Brasil, Estados Unidos, Japão e Bahrein, mas com a prova no Qatar ainda em data indefinida, reforçando o caráter global da categoria e sua relevância no cenário esportivo internacional.

O Brasil, que já sediou etapas do campeonato em 2012, 2013, 2014, 2024 e 2025, receberá novamente a “Rolex 6 Horas de São Paulo”, entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos. A etapa brasileira consolida o País como um dos principais mercados do Endurance na América Latina.

“Estamos muito entusiasmados em contar com a Jovem Pan como parceira na transmissão do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) no Brasil ao longo de toda a temporada. A Jovem Pan é um dos grupos de comunicação mais relevantes do País, com grande capacidade de alcance e uma audiência altamente engajada, e acreditamos que existe uma afinidade natural entre esse público e o universo do endurance, que reúne tecnologia, inovação e algumas das maiores marcas do automobilismo mundial. A transmissão das corridas, incluindo as 24 Horas de Le Mans, é uma oportunidade importante para apresentar o campeonato a ainda mais fãs no Brasil e acompanhar de perto toda a temporada, especialmente em um momento em que o País volta a receber uma etapa do FIA WEC”, declara Aline Vilatte, Diretora Geral da Rolex 6 Horas de São Paulo.

Além da disputa na pista, o evento contará com ampla programação para o público, incluindo Fan Zone com atrações culturais, experiências interativas e opções de entretenimento para toda a família.

Ao fechar parceria com o FIA WEC e assumir a transmissão integral da temporada 2026 no Brasil, a Jovem Pan reforça seu compromisso com a expansão da cobertura esportiva de alto nível e amplia sua presença no automobilismo internacional, conectando grandes eventos globais a milhões de brasileiros em todas as telas.

Brasileiros na pista

A torcida brasileira, uma das mais apaixonadas por automobilismo do planeta, tem, até o momento, três representantes confirmados na disputa pela vitória durante a Rolex 6 Horas de São Paulo. Na categoria Hypercar, Pipo Derani estará à bordo de um dos carros da Genesis, o GMR-001 Hypercar, da marca de luxo da Hyundai. Na LMGT3, Augusto Farfus disputa com o time WRT de BMW M4 LMGT3 Evo e Dudu Barrichello, pela The Heart Of Racing, de Aston Martin Vantage AMR LMGT3.

Calendário 2026 do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC):