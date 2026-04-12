Sinner vence Alcaraz, conquista Masters 1000 de Monte Carlo e volta a ser número 1

No histórico de confrontos diretos, essa foi a sétima vitória do italiano contra 10 do espanhol

Foto por VALERY HACHE / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (12) ao derrotar na final o atual campeão, Carlos Alcaraz, destronando assim o espanhol da liderança do ranking mundial.

Sinner, de 24 anos, superou Alcaraz com parciais de 7-6 (7/5) e 6-3 em 2 horas e 15 minutos no primeiro duelo entre os dois desde o início da temporada.

No histórico de confrontos diretos, essa foi a sétima vitória do italiano contra 10 do espanhol.

Sinner conquista assim seu terceiro título consecutivo de Masters 1000 em 2026, após seus triunfos em Indian Wells e Miami, o que significa que ele conquistou todos os títulos desta categoria (que está abaixo apenas dos Grand Slams) disputados até o momento nesta temporada.

*AFP