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Lula lamenta morte de Oscar Schmidt: ‘Exemplo de obstinação e talento’

Políticos como Davi Alcolumbre e Geraldo Alckmin também se manifestaram sobre o falecimento

  • Por Jovem Pan
  • 17/04/2026 19h07 - Atualizado em 17/04/2026 19h43
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FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO lula O presidente Luis Inácio Lula da Silva participa na tarde desta sexta-feira (10) da inauguração da unidade Tamanduatehy da Universidade Federal do ABC, campus de Santo André. SP

O presidente Lula lamentou a morte do ex-atleta Oscar Schmidt que morreu nesta sexta-feira (17). Lula escreveu que o “Mão Santa” é um exemplo de “obstinação, talento e amor à camisa da Seleção”.

Lula disse ainda que Oscar uniu o país em torno das quadras, com “arremessos inesquecíveis” e “liderança indiscutível”. Com cinco Olimpíadas, ele se tornou o maior pontuador da história dos Jogos.

Por fim, o presidente declarou também que Oscar “elevou o nome do país e fez dele inspiração par agerações de atletas e amantes do esporte”.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre a morte nas redes sociais.“O esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, que sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, escreveu.

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse pelo Instagram que recebeu com “profundo pesar” a notícia da morte de um dos “maiores nomes da história do esporte brasileiro”. Alcolumbre também escreveu que o talento de Oscar levou o nome do Brasil “ao reconhecimento mundial”.

 
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  Um post compartilhado por Davi Alcolumbre (@davialcolumbre)

Paulo Pimenta (PT – RS), deputado federal, relembrou o “legado eterno” de Oscar que ele seguirá “ecoando em cada cesta e em cada jovem que sonha com o esporte”.

O presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta (Republicanos – PB), também lamentou e compartilhou seus sentimentos aos familiares e amigos de Oscar Schmidt.

O governo federal decretou luto oficial de três dias em todo o país pela morte do ex-jogador. A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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