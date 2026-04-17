Lula lamenta morte de Oscar Schmidt: ‘Exemplo de obstinação e talento’

Políticos como Davi Alcolumbre e Geraldo Alckmin também se manifestaram sobre o falecimento

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Luis Inácio Lula da Silva participa na tarde desta sexta-feira (10) da inauguração da unidade Tamanduatehy da Universidade Federal do ABC, campus de Santo André. SP



O presidente Lula lamentou a morte do ex-atleta Oscar Schmidt que morreu nesta sexta-feira (17). Lula escreveu que o “Mão Santa” é um exemplo de “obstinação, talento e amor à camisa da Seleção”.

Lula disse ainda que Oscar uniu o país em torno das quadras, com “arremessos inesquecíveis” e “liderança indiscutível”. Com cinco Olimpíadas, ele se tornou o maior pontuador da história dos Jogos.

Por fim, o presidente declarou também que Oscar “elevou o nome do país e fez dele inspiração par agerações de atletas e amantes do esporte”.

Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção. Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e… — Lula (@LulaOficial) April 17, 2026

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre a morte nas redes sociais.“O esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, que sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, escreveu.

Sextou parando o trânsito de patinetes na Faria Lima! 🇧🇷 pic.twitter.com/OvwRCLKW2A — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) April 17, 2026

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse pelo Instagram que recebeu com “profundo pesar” a notícia da morte de um dos “maiores nomes da história do esporte brasileiro”. Alcolumbre também escreveu que o talento de Oscar levou o nome do Brasil “ao reconhecimento mundial”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Davi Alcolumbre (@davialcolumbre)

Paulo Pimenta (PT – RS), deputado federal, relembrou o “legado eterno” de Oscar que ele seguirá “ecoando em cada cesta e em cada jovem que sonha com o esporte”.

O Brasil se despede hoje de um ícone das quadras. Oscar Schmidt transformou o basquete em paixão nacional com sua precisão, sua garra e sua entrega em cada jogo. Seu legado é eterno e seguirá ecoando em cada cesta e em cada jovem que sonha com o esporte. Nossa solidariedade à… pic.twitter.com/obdNDPE1ms — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 17, 2026

O presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta (Republicanos – PB), também lamentou e compartilhou seus sentimentos aos familiares e amigos de Oscar Schmidt.

Recebo com tristeza a notícia da partida do ex-jogador Oscar Schmidt, o eterno Mão Santa. Gigante na trajetória e no talento, deixa como principal marca seus momentos de garra e amor ao esporte e à camisa da Seleção Brasileira. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) April 17, 2026

O governo federal decretou luto oficial de três dias em todo o país pela morte do ex-jogador. A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).