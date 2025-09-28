Marcelinho Carioca e Luxemburgo fazem as pazes após anos de desavenças e brincam: ‘Moleque safado’

Campeões brasileiros pelo Corinthians em 1998, os dois estavam rompidos desde 2007, após uma acalorada discussão ao vivo em um programa de TV

O ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, e o técnico Vanderlei Luxemburgo surpreenderam os torcedores neste sábado (27) ao registrarem um encontro amistoso depois de anos de desentendimentos. Nas redes sociais, os dois apareceram lado a lado em um vídeo em tom descontraído, deixando claro que as antigas mágoas ficaram no passado.

Marcelinho afirmou que “a vida passa e a gente vai ficando velho”, destacando que o importante é “o coração perdoar”. O encontro, contou o ex-meia-atacante no Instagram, aconteceu por acaso, em um bar em São Paulo. “Se combinasse não daria certo. Brigas, desentendimentos, Vaidades e orgulho. Houve desrespeito da minha parte ao treinador na época”, reconheceu um dos maiores jogadores da história do Timão. “Reencontro inusitado e inesperado após 24 anos com o melhor treinador que tive no mundo da bola, o gigante, monstro e mestre Vanderlei Luxemburgo.”

Luxemburgo, por sua vez, disse que o encontro era aguardado pela imprensa, mas que aconteceu de forma espontânea. Entre risos, ambos até relembraram a briga em que o treinador chamou o ex-meia de “moleque safado”.

A relação entre os dois foi marcada por altos e baixos. Juntos, conquistaram o Campeonato Brasileiro de 1998 pelo Corinthians, em um time considerado um dos mais fortes da história do clube. Mas, no decorrer da carreira, acumularam desentendimentos, incluindo uma discussão ao vivo em 2007, quando Luxemburgo chamou Marcelinho de “moleque safado” durante o programa Por Dentro da Bola, da TV Bandeirantes.

Agora, quase duas décadas depois, o clima é de reconciliação. O gesto simbólico foi celebrado por torcedores e marcou a reaproximação de dois personagens importantes da história corintiana.

Como foi a briga em 2007

A acalorada discussão marcou o programa esportivo Por Dentro da Bola. O que começou como um debate sobre futebol rapidamente escalou para um confronto pessoal, culminando em ofensas graves proferidas pelo treinador. O desentendimento teve início quando os participantes do programa analisavam a atuação do Corinthians em uma partida. Marcelinho Carioca, então comentarista, elogiou Luxemburgo, a quem considerava “o melhor treinador do Brasil, e se não for do mundo também”.

Apesar do elogio, o clima mudou drasticamente quando o técnico expressou seu descontentamento com comentários anteriores feitos por Marcelinho. Luxemburgo afirmou não ter o “prazer de ser amigo dele e nem querer ser”, acusando o ex-atleta de insinuar, em outra ocasião, que ele estaria envolvido em negociações irregulares de jogadores.

“Quem me conhece sabe que não tenho nenhuma transação”, declarou Luxemburgo, visivelmente irritado. A discussão se intensificou quando Luxa interrompeu o ex-jogador e disparou: “Primeiro, quando eu estiver falando, você cala a boca, porque você é safado. Você é moleque, você é safado”. O eterno camisa 7 corintiano rebateu dizendo que “não sou eu que tenho uma CPI nas costas”. O treinador, então, respondeu: “Nunca provaram nada contra mim”.

