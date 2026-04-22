Neymar acerta a trave e Santos empata sem gols com o Coritiba

As equipes se revezaram no ataque, mas as jogadas passaram a ficar cada vez menos objetivas durante o decorrer da partida

Foto: THAISA GIGO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar lamenta lance em jogo do Santos contra o Coritiba



Santos e Coritiba ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo de volta está previsto para 13 de maio, no Couto Pereira, em Curitiba. Quem vencer fica com a vaga nas oitavas de final.

É o primeiro jogo que o Santos não faz gol como mandante na Vila Belmiro em 2026. Em 12 jogos, são cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Em seu quarto jogo seguido, Neymar ficou mais fixo pelo lado esquerdo. Iniciou jogadas, mas sem velocidade para dar sequência Só foi criar um bom momento aos 48 minutos, com um chute de fora da área. Na etapa final, uma finalização bloqueada, um cartão amarelo e um chute na trave em cobrança de falta. Pouco para quem quer uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo.

Em dez minutos de jogo, cinco chances de gol foram criadas. Três para o Coritiba, duas com Josué e uma com Ronier, e duas para o Santos, ambas com Gabriel Barbosa. Uma delas foi um gol anulado por impedimento.

Com uma marcação agressiva, o Coritiba pressionou o Santos em seu campo. O técnico Cuca chamou a atenção de seus jogadores de meio de campo, exigindo maior participação na tentativa de diminuir a produção paranaense.

A partir dos 25 minutos, o ritmo do jogo diminuiu e o número de faltas aumentou, assim como as reclamações ds decisões da arbitragem.

As equipes se revezaram no ataque, mas sem a objetividade nas jogadas do início da partida. Um bom lance só foi registrado aos 41 minutos, em um chute cruzado alto de Igor Vinícius para fora. A resposta do Coritiba foi imediata, com Ronier em bela jogada e finalização colocada, que passou perto da trave direita de Diógenes.

O primeiro tempo terminou com um chute de Neymar, que parou na defesa do goleiro Pedro Rangel. Foi o único lance efetivo do atacante.

No segundo tempo, o panorama seguiu inalterado com as equipes buscando o ataque, mas com marcação frouxa no meio de campo. Neymar, apagado, só apareceu quando recebeu cartão amarelo.

Aos 14 minutos, o Coritiba teve as melhores chances para abrir o placar. Breno Lopes acertou o travessão e na sequência a cabeçada de Renato Marques foi salva em cima da linha por Oliva

O lance despertou as equipes. Pedro Rocha perdeu chance sem goleiro, aos 22 minutos, enquanto Moisés errou o passe na hora de cruzar, aos 24. Neymar também finalizou com perigo, aos 26. Aos 42, o craque acertou a trave em cobrança de falta. Daí até o final, o jogo ficou truncado, com faltas, reclamações e pouco futebol.

Quatro jogos longe da Vila

O Santos só volta a jogar em casa em 10 de maio, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Antes, enfrenta o Bahia, sábado, também pela competição nacional, o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, o Palmeiras (dia 2), no Allianz Parque e o Recoleta (dia 5), pela sul-americana.