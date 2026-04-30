Os maiores artilheiros da seleção da Croácia na história das Copas do Mundo

O posto de maior goleador croata nos mundiais é dividido entre uma lenda do passado e um ídolo recente, com uma marca histórica de seis gols cada

PEDRO UGARTE / AFP Davor Šuker e Ivan Perišić



Se você chegou aqui se perguntando quem é o maior artilheiro da seleção da Croácia na história das copas do mundo, a resposta exata revela um empate histórico. O lendário atacante Davor Šuker e o versátil ponta Ivan Perišić dividem o topo dessa estatística, ambos com seis gols marcados no torneio. A grande diferença entre eles é o tempo necessário para atingir o recorde: enquanto Šuker cravou seu nome em uma única e avassaladora edição, Perišić construiu seu legado somando tentos ao longo de três mundiais consecutivos.

Duas gerações no topo: a explosão de Šuker e a regularidade de Perišić

Para entender o tamanho desse feito, é fundamental olhar para contextos de épocas distintas. Na Copa da França em 1998, a Croácia disputava a competição de forma inédita como nação independente. Foi exatamente nesse palco que Davor Šuker anotou seis gols em sete partidas disputadas. Ele não só conduziu o time a um impressionante terceiro lugar, como também faturou a Chuteira de Ouro daquele ano, superando estrelas globais ao vazar as defesas da Alemanha, França e Holanda.

Duas décadas mais tarde, Ivan Perišić pavimentou uma trajetória diferente para encostar na lenda. O atual camisa 4 croata começou a contagem balançando as redes duas vezes no Brasil em 2014. Na edição seguinte, provou sua veia decisiva com três gols na Rússia em 2018, incluindo o gol de empate na final contra os franceses. A marca histórica foi consolidada ao anotar seu sexto gol no Catar em 2022, num tenso duelo de oitavas de final contra o Japão.

Ranking completo dos goleadores croatas em mundiais

Abaixo dos líderes absolutos, a relação de jogadores mais letais da seleção europeia é composta por atletas que marcaram a última década do esporte e impulsionaram as melhores campanhas do país.

1º lugar: Davor Šuker (6 gols)

O lendário ex-jogador do Real Madrid precisou de uma única edição do torneio para estabelecer a marca que duraria décadas, transformando-se no rosto do futebol croata nos anos 1990.

1º lugar: Ivan Perišić (6 gols)

O atacante de beirada provou sua importância tática ao manter alta produtividade em três Copas. Ele detém o recorde de participações diretas em gols da seleção em grandes competições.

3º lugar: Mario Mandžukić (5 gols)

Pilar fundamental da equipe vice-campeã, o centroavante foi letal na grande área. Mandžukić cravou dois gols em 2014 e três em 2018, com destaque absoluto para o gol da classificação na prorrogação contra a Inglaterra.

4º lugar: Andrej Kramarić (3 gols)

Conhecido por seu posicionamento inteligente, o atacante deixou sua marca na Rússia e brilhou com dois gols no Catar, liderando o setor ofensivo do atual ciclo sob o comando de Zlatko Dalić.

5º lugar: Empate triplo (2 gols cada)

A base do ranking traz um empate entre três nomes históricos. O meia Luka Modrić (eleito o melhor jogador do mundial de 2018), o explosivo atacante Ivica Olić e o habilidoso Robert Prosinečki fecham a lista, cada um somando dois tentos em edições de Copa do Mundo.

O atual cenário de quebra de recordes no futebol croata

Pensando no futuro imediato e na Copa do Mundo de 2026, a estrutura desse pódio tem grandes chances de passar por atualizações. Como a seleção croata já confirmou sua presença no torneio após sobrar no Grupo L das eliminatórias europeias, Andrej Kramarić surge como o atleta em atividade com a maior probabilidade matemática de encostar nos líderes.

As atenções, no entanto, também se voltam para a própria ponta da tabela. A presença de Ivan Perišić no próximo mundial significa que o recorde geral pode finalmente pertencer a um único atleta. Se o experiente jogador conseguir marcar apenas mais uma vez nos gramados norte-americanos, ele ultrapassará Šuker para se tornar, de forma totalmente isolada, o detentor máximo dessa honraria no país.

O acúmulo de jogadores recentes nas primeiras posições deste ranking comprova que o futebol croata, mesmo lidando com uma base populacional reduzida, consolidou um sistema de revelação de talentos incrivelmente eficiente. Os gols que colocaram a equipe na rota das medalhas evidenciam um projeto esportivo forte, que se recusa a assumir o papel de mero coadjuvante nos palcos mais pesados do futebol mundial.