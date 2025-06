Alcaraz conquista Torneio de Queens e conquista o terceiro título seguido no ano

Essa é a segunda taça na grana que o espalho leva, a primeira foi em 2023; novo título deixa o Alcaraz ainda mais empolgado para a defesa do título em Wimbledon, a partir do dia 30

Photo by Adrian Dennis / AFP Espanhol Carlos Alcaraz comemora com o troféu após vencer o tcheco Jiri Lehecka na final de simples masculino do Campeonato de Tênis HSBC ATP, no Queen's Club, no oeste de Londres



Carlos Alcaraz deu mais um importante passo em sua caminhada para voltar ao topo do ranking do tênis. Neste domingo (22), em grande batalha com o checo Jiri Lehecka, o número 2 do mundo conquistou seu terceiro troféu seguido, o quinto na temporada e o 21º da carreira, ao ganhar a decisão do Torneio de Queens, em Londres, por 2 sets a 1, com parciais de: 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2 após 2h10. Essa é a segunda taça na grana que o espalho leva, a primeira foi em 2023. Esse novo título deixa o Alcaraz ainda mais empolgado para a defesa do título em Wimbledon, a partir do dia 30. Com a dura vitória em Queens, Alcaraz amplia sua invencibilidade pessoal para 18 jogos Ele vinha de conquistas no Masters 1000 de Roma e em Roland Garros. Apenas na grama, já são 12 triunfos seguidos.

A busca pelo terceiro título consecutivo e o primeiro da temporada de grama começou bastante equilibrada para Alcaraz diante de um checo concentrado e também poderoso no serviço. Uma postura bem diferente do último encontro em Queens, em 2023, quando o espanhol venceu com facilidade. Em parcial igual até 5 a 5, então com somente um break point não aproveitado pelo número 2 do mundo, a quebra no 11º game acabou sendo decisivo para o espanhol abrir 1 a 0 sobre Lehecka com 7/5 O checo voltou melhor no segundo set e conseguiu levar a definição ao tie-break, no qual fechou com 7/5, empatando a decisão.

No set desempate, seria preciso concentração e força em um jogo tão parelho e de poucas oportunidades para ambos os lados. E Alcaraz mostrou que não está entre os melhores da modalidade por acaso. Foi logo abrindo vantagem de 4 a 1 com uma quebra, para encaminhar mais um a taça na seleta galeria. E com show, buscando bolas curtas, acertando winners e voleios. Com mão nas orelhas, cobrou aplauso do público. Ainda deu um susto, ao escorregar, dobrar os joelhos e terminar com a raquete quebrada. No fim, fechou com 6 a 2 em nova quebra.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula