Alison dos Santos bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique
O atletismo brasileiro acaba de conhecer um novo recordista mundial. Alison dos Santos bateu o tempo de Karsten Warholm nos 400 metros com barreiras, antigo detentor da marca. A façanha foi alcançada na etapa de Zurique da Diamond League, circuito global do atletismo de elite, nesta quinta-feira (27).
O atleta brasileiro fez 45s80, ficando aproximadamente 14 milésimos abaixo do recorde anterior, que pertencia ao norueguês desde 2021. Na época, atingido na final olímpica dos Jogos de Tóquio em que Piu ficou com a medalha de Bronze.
Ao vencer a prova, o atleta conquistou seu quinto título na Diamond League de 2026. O brasileiro ficou em primeiro nas etapas de Shaoxing e Xiamen, na China, em Oslo, na Noruega, e na Silésia, na Polônia.
Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês, quando registrou 46s48. A marca era sua melhor na temporada até a prova desta quinta-feira.
Outro destaque em Zurique foi Matheus Lima. O brasileiro conseguiu o seu melhor tempo da carreira, 47s57.
VEJA O RESULTADO GERAL DA PROVA
- Alison dos Santos (BRA) – 45s80
- Karsten Warholm (NOR) – 46s69
- Ezequiel Nathaniel (NGR) – 47s50
- Matheus Lima (BRA) – 47s57
- Abderrahman Samba (QAT) – 47s77
- Matic Ian Gucek (SLO) – 47s80
- Dany Brand (SUI) – 48s92
- Chris Robinson (EUA) – 51s41
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