Alison Santos vence mundial de atletismo em Budapeste
Alison dos Santos conquistou mais um título nos 400m com barreiras masculino. O brasileiro faturou o Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, na Hungria, neste domingo (13). Com tempo de 45s98, Piu superou seus principais rivais na prova, o norte-americano Rai Benjamin (46s40) e o norueguês Karsten Warholm (46s78). Além disso, o resultado manteve a invencibilidade do atleta em 2026.
Esta é a primeira vez na temporada que Alison dos Santos enfrenta Rai Benjamin. O norte-americano tem priorizado as provas dos 400m rasos ao longo do ano, enquanto o brasileiro vem dominando os 400m com barreiras.
No final de agosto, Piu bateu o recorde mundial ao marcar 45s80 em Zurique, na Suíça, durante a Diamond League. Na competição, ele conquistou três vitórias em 2026 e segue invicto no ano na categoria.
Além disso, a marca conquistada pelo brasileiro, de 45s98, é a terceira melhor da história na categoria. A primeira é o recorde de Alison, alcançado em Zurique, e a segunda é de 45s94, de Karsten Warholm, de 2021.
Outro brasileiro presente em Budapeste foi Matheus Lima, que terminou a prova na sétima colocação. Agora, Alison dos Santos e Matheus seguem para os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina.
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