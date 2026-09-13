Vôlei: Brasil bate Argentina, garante vaga em Los Angeles-2028 e chega ao 24º título

A seleção brasileira feminina de vôlei arrematou a vaga olímpica em Los Angeles 2028 neste domingo (13) ao vencer de forma invicta o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A Amarelinha levou a melhor sobre a Argentina por 3 sets a 0 (26/24, 25/19 e 25/16) no quinto e último confronto da competição de pontos corrridos.

Sem perder um set sequer, o Brasil garantiu o 24º título continental e segue como o maior vencedor do torneio. A Amarelinha é a sexta equipe garantida em LA 2028. As demais são Estados Unidos (por sediar a Olimpíada), Turquia, Egito, Tailândia e Canadá.

“Não tem emoção maior do que conseguir classificar para os Jogos Olímpicos; é o ápice de todo atleta, ainda mais dentro de casa, com essa torcida maravilhosa. Não foi um jogo fácil. No primeiro set, a gente conseguiu deixar aquele nervosismo de lado, com alguns altos e baixos. Mas assim, a equipe está de parabéns, atletas, comissão técnica, as jogadoras que fizeram diferença”, comemorou a ponteira Gabi, maior pontuadora do lado brasileiro, com 13 acertos, em depoimento à TV Globo, logo após a conquista.

O primeiro set foi o mais emocionante. As argentinas chegaram a abrir vantagem de 13 a 0, mas o técnico José Roberto Guimarães solicitou tempo e conseguiu frear o ímpeto das hermanas. Com apoio da torcida que lotou as arquibancadas do Maracanãzinho, o Brasil reagiu, virou o placar e cravou bloqueios seguidos, fechando a parcial por 26/24.

A partir do segundo set, as brasileiras sobraram em quadra, logo abrindo vantagem de 12 a 8. Segundo maior pontuadora da Amarelinha, com 12 acertos, Júlia Bergmann substituiu Ana Cristina em quadra e ampliou ainda mais o placar com viradas de bola. Com um ace de Gabi, o Brasil fechou a segunda parcial em 25 a 19.

No início da terceira parcial, a Argentina esboçou uma reação, abrindo 5 a 2 no placar. No entanto, as brasileiras logo se recuperaram. Gabi protagonizou uma jogada ímpar, defendendo com o pé uma bola que parecia perdida fora de quadra. A torcida foi à loucura. A Amarelinha virou o placar e seguiu soberana até fechar a parcial em 25 a 16 e selar a vitória por 3 sets a 0, que garantiu o título sul-americano e tão sonhada vaga em LA 2028.

“A gente tem dois anos de tranquilidade para conseguir trabalhar, desenvolver esse grupo que tem mostrado uma força muito grande. E o que a gente mais quer é o ouro. A gente bateu na trave em alguns momentos, mas a equipe tem mostrado o potencial que tem e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir no Mundial [2027] e na Olimpíada chegar ao lugar mais alto”, projetou Gabi.