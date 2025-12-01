Antonelli recebe ameaças após ultrapassagem de Norris no Catar

Com o quarto lugar, o inglês ganhou dois pontos adicionais e chega a Abu Dhabi com vantagem de 12 sobre Max Verstappen

Reprodução/X/@MercedesAMGF1 O próprio Antonelli explicou a origem da falha



A reta final do Mundial ganhou um capítulo lamentável após o GP do Catar. Andrea Kimi Atonelli, de apenas 18 anos, tornou-se alvo de uma onda de ataques nas redes sociais depois de cometer o erro que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris na penúltima volta. As mensagens incluíram insultos, preconceito e até ameaças de morte, levando o piloto a retirar sua foto de perfil. A Red Bull precisou vir a público para desmentir teorias de conspiração que insinuavam que o novato teria “facilitado” a vida de Norris na disputa pelo título.

“As imagens mostram Antonelli perdendo momentaneamente o controle do carro”, afirmou a equipe, lamentando que o episódio tenha se transformado em ataques pessoais contra o jovem. A tensão cresceu após declarações iniciais de integrantes da RBR, que sugeriram conduta deliberada do piloto da Mercedes.

Horas depois, Helmut Marko reviu sua posição e pediu desculpas ao afirmar que, após analisar melhor as imagens, tratou-se apenas de um erro de pilotagem. A Mercedes, entretanto, decidiu levar o caso à FIA diante do volume de mensagens abusivas. O próprio Antonelli explicou a origem da falha, detalhando que o carro ficou imprevisível por causa do ar sujo enquanto perseguia Carlos Sainz.

“Na curva 9, tive um momento crítico e quase bati. Saí da pista e perdi a posição para o Lando, o que foi muito frustrante”, disse. O piloto ainda afirmou que entrou mais rápido do que o ideal e perdeu a traseira de forma inesperada. O lance, porém, teve impacto direto no campeonato. Com o quarto lugar, Norris ganhou dois pontos adicionais e chega a Abu Dhabi com vantagem de 12 sobre Max Verstappen.

Mesmo assim, a Mercedes rechaçou qualquer insinuação de interferência na disputa e classificou as acusações como injustas e perigosas para um estreante em construção. Enquanto a FIA analisa as denúncias encaminhadas pela equipe alemã, Antonelli tenta seguir seu trabalho em meio à pressão. “Foi um erro, nada intencional”, reforçou Marko.

*Com informações do Estadão Conteúdo