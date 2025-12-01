Novo golpe contra a simulação no futebol

Fifa estreia em Doha uma regra inédita para coibir simulações durante a Copa Árabe

Fabricio Bomjardim/TheNews2/Estadão Conteúdo Savarino, jogador do Botafogo, é atendido aós se machucar durante o jogo contra o Corinthians, em Itaquera



A cera, o fingimento de lesão grave, as interpretações dignas de Lima Duarte estão com os dias contados. Na Copa Árabe, que acontece nessa primeira quinzena de dezembro em Doha, a Fifa vai testar uma regra revolucionária chamada de “antissimulação” ou, mais precisamente, Regra dos Dois Minutos para Lesões. O recado é simples e direto, segundo Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da Fifa:

Sempre que a equipe médica entrar em campo para atender um jogador, esse jogador terá que sair e só poderá voltar depois de dois minutos cronometrados.

O gatilho é a entrada do médico, não a queda teatral do atleta.

Funciona como um tempo técnico forçado.

Exceções importantes:

Goleiros não entram na regra.

Se o árbitro aplicar cartão amarelo ou vermelho no lance, também não há punição.

Lesões graves reais (ex.: concussão) terão prioridade médica sem penalidade — a segurança do jogador vem primeiro.

Se o teste na Copa Árabe der certo, essa regra pode virar lei mundial. Finalmente uma medida prática contra a palhaçada. Tomara que cole.

