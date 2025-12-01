Novo golpe contra a simulação no futebol
Fifa estreia em Doha uma regra inédita para coibir simulações durante a Copa Árabe
Fabricio Bomjardim/TheNews2/Estadão ConteúdoSavarino, jogador do Botafogo, é atendido aós se machucar durante o jogo contra o Corinthians, em Itaquera
A cera, o fingimento de lesão grave, as interpretações dignas de Lima Duarte estão com os dias contados. Na Copa Árabe, que acontece nessa primeira quinzena de dezembro em Doha, a Fifa vai testar uma regra revolucionária chamada de “antissimulação” ou, mais precisamente, Regra dos Dois Minutos para Lesões. O recado é simples e direto, segundo Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da Fifa:
- Sempre que a equipe médica entrar em campo para atender um jogador, esse jogador terá que sair e só poderá voltar depois de dois minutos cronometrados.
- O gatilho é a entrada do médico, não a queda teatral do atleta.
- Funciona como um tempo técnico forçado.
Exceções importantes:
- Goleiros não entram na regra.
- Se o árbitro aplicar cartão amarelo ou vermelho no lance, também não há punição.
- Lesões graves reais (ex.: concussão) terão prioridade médica sem penalidade — a segurança do jogador vem primeiro.
Se o teste na Copa Árabe der certo, essa regra pode virar lei mundial. Finalmente uma medida prática contra a palhaçada. Tomara que cole.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
