Bia Haddad aparece em 16º no ranking e alcança segunda melhor posição de um brasileiro na história

Reprodução/ Twitter @timebrasil Bia Haddad é a 16ª melhor tenista no ranking WTA



Beatriz Haddad Maia voltou a fazer história no tênis brasileiro ao aparecer na 16ª posição no ranking da WTA, em atualização feita nesta segunda-feira, 15. A posição é a segunda melhor um tenista do Brasil na história nas listas simples – Gustavo Kuerten, o Guga, chegou a liderar no ranking masculino (ATP) por 43 semanas, entre 2000 e 2001. A ascensão de Bia acontece após o vice-campeonato do WTA 1000 de Toronto, no Canadá, no último final de semana. A grande campanha no torneio de piso duro, preparatório para o US Open, fez a paulista dar um salto de oito colocações no ranking, superando nomes como Thomaz Koch, que chegou a ser 24º colocado na ATP, e Thomaz Bellucci, 21º. Vale lembrar que a lenda do tênis nacional, Maria Esther Bueno, chegou a figurar no topo do ranking numa época em que a lista não era oficial, apenas simbólica. Quando o ranking foi criado, ela já estava no fim de sua carreira, na década de 70. E não passou do 29º lugar, em dezembro de 1976. Já nas listas de duplas, o Brasil vem se destacando nos últimos anos, com Bruno Soares (foi número dois) e Marcelo Melo, que alcançou a liderança. Luisa Stefani, medalhista de bronze na Tóquio-2020, já figurou em 9º lugar.

*Com informações do Estadão Conteúdo