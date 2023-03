Bia Haddad Maia e Siegemund avançam nas duplas femininas no Indian Wells

Horas antes brasileira foi eliminada no simples feminino, mas avançou às quartas de final nas duplas

EFE/EPA/RAY ACEVEDO Bia Haddad disputou dois jogos nesta segunda-feira, dia 13 de março



A brasileira Beatriz Haddad Maia junto a Laura Siegemund venceram a dupla Lyudmyla Kickenok e Jelena Ostapenko por 2 sets a 1 nas oitavas de final do Masters de Indian Wells. A brasileira, inclusive, tinha jogado uma partida de simples feminino horas antes do duelo e perdeu para Emma Raducanu. No primeiro set, foi 6/1 para a dupla vencedora, e as oponentes conseguiram virar no segundo set para 6/4. O último set foi o mais desafiador e duradouro e acabou 10/7. As quartas de final serão disputadas na quarta-feira, dia 15. Maia e Siegemund enfrentarão as suíças Teichmann e Bencic. Nesta terça-feira, 14, outra brasileira entra em quadra. Luisa Stefani ao lado de Gabriela Dabrowski jogam contra Erin Routliffe e Alexa Guarachi às 18h50 (horário de Brasília).