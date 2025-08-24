Brasil conquista prata histórica no Mundial de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio só foram superadas pelas ucranianas; Japão e Espanha dividiram a prata

Lucas Simonin Gomes/Ato Press/Estadão Conteúdo Equipe feminina do Brasil, na modalidade de fitas, no Campeonato Mundial de Ginastica Rítmica, disputada na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca



A Seleção Brasileira de ginástica rítmica conquistou a medalha de prata no Mundial da modalidade, realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A equipe, formada por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio, levou uma coreografia ao som da clássica “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, na disputa mista de 3 bolas e 2 arcos, e recebeu a nota de 28.550. A apresentação empolgou o público na Arena Carioca 1, com aplausos e algumas ginastas emocionadas às lágrimas.

As brasileiras tiveram de esperar a apresentação das demais equipes para confirmar a colocação no pódio. A medalha de prata ficou atrás apenas da Ucrânia, que somou 28.650 pontos, e à frente de Japão e Espanha, que conquistaram o bronze com 28.200. O resultado representa o melhor desempenho do Brasil na história dos Mundiais em disputas por conjunto, superando o 6º lugar obtido na edição de 2023, na Espanha.

Durante a competição, o Japão e a Espanha tentaram recorrer das notas, mas os recursos foram indeferidos. A Hungria, com homenagem ao futebol brasileiro, e Israel completaram as apresentações, sem ameaçar a posição brasileira.

A conquista consolida o Brasil como uma potência emergente na ginástica rítmica, com um conjunto que combina técnica, expressividade e capacidade de empolgar o público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA