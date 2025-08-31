Brasil vira sobre a República Dominicana e vai às quartas do Mundial de vôlei feminino

Próximo desafio será contra a França, adversária que o Brasil superou por 3 a 2 no último confronto

A seleção brasileira feminina de vôlei segue invicta no Mundial e garantiu vaga nas quartas de final após derrotar a República Dominicana por 3 sets a 1 (18/25, 25/12, 25/20 e 25/12), neste domingo (31), em Bangkok, na Tailândia. Sob o comando de Zé Roberto, a equipe mantém vivo o sonho do título inédito. O próximo desafio será contra a França, adversária que o Brasil superou por 3 a 2 no último confronto.

O duelo começou com o Brasil nervoso e cometendo erros que facilitaram a vida das dominicanas, que abriram vantagem de 14 a 10. A ponteira Gabi liderou a reação com oito pontos, mas a parcial acabou em 25/18 para o time caribenho, após um erro de ataque de Kisy.

No segundo set, Zé Roberto promoveu mudanças importantes: Roberta e Rosamaria entraram nos lugares de Macris e Kisy. A resposta foi imediata. Roberta brilhou no saque, anotou três aces seguidos e puxou uma sequência de 6/0. Com o time mais equilibrado, Julia Bergmann, Rosamaria e Gabi assumiram o protagonismo no ataque, e o Brasil fechou a parcial com tranquilidade: 25/12.

Mantendo a mesma formação, a seleção controlou o terceiro set desde o início. Gabi voltou a ser decisiva e o time venceu por 25/20, sem sustos. Na quarta parcial, o Brasil aproveitou os erros das adversárias e dominou o jogo com um bloqueio eficiente e participação ofensiva de quase todas as jogadoras. O placar de 25/12 selou a vitória por 3 a 1.

Com 100% de aproveitamento, a equipe brasileira avança embalada para o mata-mata. O time já chegou a quatro finais de Mundial, mas ficou sempre com a prata — a última delas em 2022, diante da Sérvia. Agora, busca transformar a campanha perfeita no título que falta em sua história.

*Com informações do Estadão Conteúdo

