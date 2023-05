COB faz acordo, retira suspensão à CBV e diminui pena de Wallace Souza para 90 dias 

Na prática, entretanto, o jogador do Cruzeiro não será afetado, já que seu time estará de férias no período e ele já havia se aposentado da seleção

Reprodução/Instagram/@wallaceleandro08 Wallace comemorando ponto pelo Cruzeiro



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na noite da última segunda-feira, 15, que entrou em acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para diminuir as penas aos envolvidos no caso Wallace Souza. Em comunicado, a entidade afirmou que substituiu a suspensão aplicada à CBV por uma multa – o valor será destinado para a criação de cursos voltados aos atletas sobre o uso consciente das redes sociais. Além disso, a pena aplicada ao oposto do Cruzeiro, que ficaria fora das quadras por cinco anos, foi alterada. Agora, o veterano ficará parado por 90 dias pelo clube e por um ano na seleção brasileira. Na prática, entretanto, o jogador não será afetado, já que seu time estará de férias no período e ele já havia se aposentado da seleção. Na decisão, o COB também retirou todas as outras condenações impostas à CBV – o órgão havia orientado que o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte cortassem repasses para a confederação. Presidente da CBV, Radamés Lattari Filho também está de volta ao cargo. Por fim, o Cruzeiro não foi reconhecido como campeão da Superliga de Vôlei pelo órgão.

O acordo foi assinado pelo presidente do COB, Paulo Wanderley; pelo presidente da CBV, Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca; além do próprio Wallace, do Conselho de Ética do COB e da Advocacia Geral da União (AGU). “Desde o início, apesar do expresso repúdio do COB e da CBV ao ato do atleta, a tentativa foi sensibilizar todos os envolvidos para que houvesse o menor prejuízo possível para o esporte olímpico e o vôlei brasileiro na caminhada a Paris 2024. A todos eles deixo um agradecimento, pois houve um esforço multilateral para que se chegasse ao entendimento. Entendemos que o momento é de união e retomada, e o acordo consensual não deixa de espelhar valores olímpicos. Entre eles o respeito, que sempre nutrimos pela CBV”, afirmou Paulo Wanderley.

Relembre o caso

Suspenso pelo COB por incitar a violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, o oposto Wallace entrou em quadra no dia 30 de abril, diante do Minas, sendo decisivo na conquista do oitavo título do Cruzeiro na Superliga de Vôlei. Para colocar o veterano em quadra, a equipe cruzeirense se baseou numa liminar concedida pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no dia 12 do mesmo mês. A CBV, na época, alegou que se viu dividida entre duas decisões conflitantes e acionou o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que deu ganho ao atleta. O COB, entretanto, já havia avisado que o veterano não poderia descumprir sua decisão.

Inicialmente, Wallace foi suspenso em 90 dias das atividades do Cruzeiro e por um ano da seleção brasileira. Após desrespeitar a punição aplicada pelo COB, o experiente atleta viu a punição aumentar para cinco anos nos dois cenários. O oposto de 35 anos prometeu recorrer da decisão, que pode encerrar sua carreira. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), órgão que administra a competição, também sofreu sanções e declarou que irá “tomar as medidas cabíveis” para reverter a situação.