Ex-top 3 do mundo exalta João Fonseca: ‘Se estiver em um bom dia, ganha de todos’

Del Potro ressaltou que o topo exige tempo e maturidade, durante 1° dia do Roland Garros Junior Series; saiba mais sobre o torneio

Fabrice COFFRINI / AFP João Fonseca é o brasileiro melhor colocado do tênis mundial



Juan Martín Del Potro, ex-top 3 do mundo e campeão do US Open de 2009, elogiou, nesta terça-feira (14), o tenista brasileiro João Fonseca, destacando sua capacidade, mas a necessidade de tempo para o atleta carioca chegar no topo. “Se o João tiver um bom dia, se jogar uma boa partida, ele vai poder conseguir ganhar de todos. Mas creio que ainda é muito jovem e lhe falta tempo de maturação, lhe falta competir com o top five, não somente com o Alcaraz ou com o Sinner”.

Del Potro falou sobre o amadurecimento dos atletas a cada edição do torneio, destacou a importância de mostrarem a melhor versão ao longo da semana e não deixou de falar sobre o campeão da primeira edição do Roland Garros Junior Series, o fenômeno João Fonseca.

“O João tem que pensar em suas qualidades, que são muito boas. Ele tem um potencial muito grande e trabalhar somente no seu jogo te dá uma grande chance de melhorar constantemente, porque você não tem que estar preocupado com o seu adversário”.

A declaração foi dada durante a abertura da edição de 2026 do Roland Garros Junior Series, torneio realizado com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de jovens tenistas sul-americanos. O campeonato, que reúne jogadores sub-17, garante vaga na chave principal juvenil de Roland Garros, aproximando as promessas dos principais e mais cobiçados palcos do tênis profissional. O Brasil é representado por 13 atletas, oito no masculino e cinco no feminino.

Veja como ficaram os grupos (masculino e feminino):

Além de Del Potro, embaixador do evento, também estiveram presentes o mentor técnico, Larri Passos, ex-treinador de grandes nomes nacionais, como Guga, Bia Haddad e Thomaz Bellucci, participaram da coletiva de imprensa.

Larri não conteve a emoção ao ser questionado sobre Roland Garros. Fez uma declaração de amor ao tradicional torneio disputado em Paris, na França, relembrou momentos vividos ao lado do tricampeão, Gustavo Kuerten, e, com orgulho, agradeceu a oportunidade de passar experiências aos jovens atletas.

“Esse torneio já começa a preparar o jogador mentalmente para chegar num Grand Slam. Fantástica a ideia e quando eu fui convidado eu fiquei extremamente emocionado de poder estar aqui nesse evento com os jogadores, e não só sendo o coach do Brasil, mas sendo dos jogadores”.

O torneio também aposta em inovação tecnológica com a introdução do StarBro. A ferramenta enriquece tanto os treinamentos quanto as partidas, oferecendo aos atletas dados e análises de desempenho em nível profissional. Ao integrar tecnologia de ponta à competição, o Roland Garros Junior Series garante um ambiente técnico compatível com os mais altos padrões do esporte.

Campeões do Roland Garros Junior Series

2022

Masculino: João Fonseca (BRA)

Feminino: Olívia Carneiro (BRA)

2023

Masculino: Alejandro Arcila (COL)

Feminino: Sol Larraya Guidi (ARG)

2024

Masculino: Luis Guto Miguel (BRA)

Feminino: Nauhany Silva (BRA)

2025

Masculino: Pedro Chabalgoity (BRA)

Feminino: Pietra Rivoli (BRA)

Informações e programação sobre o Roland Garros Junior Series 2026:

Data:

Fase de grupos: 15 a 17 de abril

Semifinais: 18 de abril

Finais: 19 de abril

Local: Sociedade Harmonia de Tênis (São Paulo)

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/rolandgarros

Onde assistir: ESPN 3 e Disney+