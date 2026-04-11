Luque estreia nos médios com finalização relâmpago sobre Gastelum no UFC 327

O resultado representa um início promissor do brasileiro em nova fase na categoria dos médios

Eliseu Caetano/Jovem Pan News O Kaseya Center, em Miami, foi palco da vitória do brasileiro Vicente Luque contra o norte-americano Kelvin Gastelum



No card do UFC 327, realizado neste sábado (11) no Kaseya Center, em Miami, o brasileiro Vicente Luque protagonizou uma das performances mais marcantes da noite ao finalizar o norte-americano Kelvin Gastelum ainda no primeiro round.

A vitória veio aos 4 minutos e 8 segundos, por meio de um D’Arce choke — golpe característico de Luque — marcando uma estreia impactante na categoria dos médios (até 84 kg). O resultado representa não apenas um triunfo expressivo, mas também o início promissor de uma nova fase na carreira do brasileiro.

A luta começou com equilíbrio, mas rapidamente mudou de rumo após Luque encontrar a distância ideal. Em um momento de curta distância, o brasileiro conectou um uppercut preciso, que derrubou Gastelum. Sem hesitar, Luque avançou para o chão, demonstrando agressividade e técnica ao passar a guarda com rapidez.

Na sequência, encaixou o D’Arce choke com firmeza. Mesmo tentando resistir, Gastelum não conseguiu escapar da pressão e foi forçado a desistir, encerrando o combate de forma definitiva.

A atuação dominante ganha ainda mais relevância ao considerar o momento recente de Luque, que vinha de resultados adversos na divisão dos meio-médios. A mudança de categoria parece ter renovado seu desempenho e confiança dentro do octógono.

Com a vitória rápida e convincente, Luque se reposiciona como um nome a ser observado entre os médios, abrindo caminho para desafios mais relevantes na nova divisão.