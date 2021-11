F1: Lewis Hamilton leva punição e largará na última posição em treino deste sábado

Piloto britânico foi penalizado por infração técnica no sistema DRS, essa é a segunda punição de Hamilton no GP do Brasil

Reprodução/Fórmula 1.com Hamilton tinha terminado treino de sexta em primeiro



A Fórmula 1 informou no início da tarde deste neste sábado, 13, que o britânico Lewis Hamilton largará em último no treino classificatório deste sábado por uma infração técnica no sistema DRS. O vice líder do campeonato foi desclassificado do treino qualificatório de sexta o qual tinha terminado em 1º. Essa é a segunda infração de Hamilton no GP do Brasil. O piloto da Mercedes perdeu cinco posições no grid de largada por ter modificado seu motor. O treino deste sábado tem início às 16h30 (horário de Brasília) até as 17h. Max Verstappen também levou uma punição da organização por ter tocado na asa traseira do carro de Hamilton no treino de sexta. O holandês precisará pagar uma multa de mais de R$ 300 mil.