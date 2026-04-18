Flamengo aposenta camisa 14 do basquete em homenagem a Oscar: ‘Eterno’

Oscar Schmidt, o ‘Mão Santa’, lenda do basquete brasileiro e mundial, morreu aos 68 anos na última sexta-feira (17)

Reprodução/Instagram/@runschimarun Oscar defendeu o Flamengo entre 1999 e 2003



O Flamengo anunciou neste sábado (18) que aposentou a camisa 14 do basquete em homenagem ao Oscar Schmidt, que morreu na sexta-feira (17).

“Hoje, a camisa 14 deixa de entrar em quadra. E passa a fazer parte a eternidade. O Flamengo vai aposentar o número que foi imortalizado por Oscar Schmidt – o maior jogador da história do basquete brasileio e um dos maiores do mundo”, escreveu o clube carioca em sua conta o X (antigo Twitter).

Oscar defendeu o Flamengo entre 1999 e 2003 e conquistou dois título cariocas além de ter sido vice-campeão brasileiro.

Hoje, a camisa 14 deixa de entrar em quadra.

E passa a fazer parte da eternidade. O Flamengo vai aposentar o número que foi imortalizado por Oscar Schmidt — o maior jogador da história do basquete brasileiro e um dos maiores do mundo. pic.twitter.com/vAWDCXm7y4 — Time Flamengo (@TimeFlamengo) April 18, 2026

Adeus a Oscar Schmidt

Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, lenda do basquete brasileiro e mundial, morreu aos 68 anos na última sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a nota divulgada pela família, a despedida será de forma reservada e restrita aos familiares. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde ele foi atendido no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), afirmou que ele já chegou sem vida ao local, em parada cardiorrespiratória.

Oscar Schmidt foi cremado na noite dessa sexta em São Paulo. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos do ex-jogador. Em nota nas redes sociais, a família agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito. “A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento”, diz a nota.