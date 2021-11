LeBron James dá cotovelada em Isaiah Stewart e provoca briga generalizada na NBA; assista 

Com o rosto sangrando, o atleta do Detroit Pistons ficou completamente ensandecido, precisando ser contido por três vezes para não agredir o craque dos Lakers

Reprodução/Lakers LeBron James é o astro do Los Angeles Lakers



LeBron James, um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, provocou uma briga generalizada na partida entre o seu Los Angeles Lakers e o Detroit Pistons, na noite do último domingo, 21, em rodada da NBA (a liga profissional dos Estados Unidos). Tudo começou quando o astro acertou o rosto de Isaiah Stewart com uma cotovelada, em disputa durante lance livre para o Pistons no terceiro quarto do jogo. Com o rosto sangrando, Stweart ficou completamente ensandecido, precisando ser contido por três vezes para não agredir o craque dos Lakers. No fim da confusão, os dois atletas foram excluídos. A partida, por sua vez, foi vencida pelo time de Los Angeles por 121 a 116. Com o resultado, os Lakers chegam à oitava colocação da Conferência Oeste, enquanto os Pistons permanecem na 14ª posição da Leste.

EITA POURRA O ISAIAH STEWART DESCONTROLADO QUERENDO IR PRA CIMA DO LEBRON. GENTE…

pic.twitter.com/mxTaFwBFGO — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 22, 2021