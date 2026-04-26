Medina e Luana Silva ficam são vice em Margaret River

Surfista brasileiro foi superado pelo australiano George Pittar na final da etapa australiana da World Surf League

Hannah Anderson/World Surf League/Direitos Reservados Gabriel Medina disputou a semifinal da etapa australiana da World Surf League



Gabriel Medina e Luana Silva, dois surfistas brasileiros, foram vice-campeões em Margaret River no sábado (25). Medina, que voltou ao local palco de uma de sua última conquista no circuito mundial, foi superado pelo australiano George Pittar na final da etapa australiana da World Surf League.

Ele começou melhor a bateria decisiva e chegou a liderar na primeira metade, mantendo consistência nas ondas iniciais. No entanto, Pittar encontrou a melhor condição do dia na reta final e arrancou uma nota 9, que mudou o rumo da disputa.

O resultado marca a primeira conquista de Pittar em finais no circuito, em uma etapa em que também eliminou outros dois campeões brasileiros, incluindo Ítalo Ferreira.

Quem também ficou com segundo lugar foi Luana Silva. Ela esteve perto do título. Chegou embalada à decisão após superar a campeã mundial Caitlin Simmers na semifinal, porém, Luana encontrou dificuldades diante da norte-americana Lakey Peterson, que controlou a bateria desde o início e garantiu o título. Mesmo com o vice, a brasileira soma mais um bom resultado e segue em ascensão no circuito.

*Com informações do Estadão Conteúdo