Rayssa, Letícia Bufoni, Kelvin e mais 7 brasileiros são confirmados no mundial de skate street

A Street League confirmou que dez brasileiros irão participar do circuito mundial de skate street, marcado para começar nos dias 27 e 28 de agosto, na cidade de Salt Lake City, capital do Utah, nos Estados Unidos. Entre eles, estão os medalhistas de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020, a jovem Rayssa Leal e Kelvin Hoefler. Letícia Bufoni e Pâmela Rosa, que também estiveram nos Jogos, também garantiram presença. Os outros representantes do país são Felipe Gustavo, Luan Oliveira, Tiago Lemos, Lucas Rabelo, Filipe Mota e Gabi Mazetto – a última está machucada e não disputará a primeira etapa.

Assim, o circuito na cidade Salt Lake City será o primeiro encontro de Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni após as polêmicas nas Olimpíadas de Tóquio. Na ocasião, a skatista chamou atenção do público ao escancarar um racha entre o companheiro, segundo colocado no street masculino, e a Confederação Brasileira de Skate. Depois dos Jogos, ela voltou a trocar farpas com Kelvin através das redes sociais. Nas pistas, Letícia deu show na Red Bull Paris Conquest, vencendo o primeiro torneio de street após a Tóquio-2020.

Who are you most stoked to watch put it down in SLC?

Limited Single Day and Two Day VIP tickets are available now – https://t.co/KYWxmTjjDE@Visible @MonsterEnergy @TechDeckBoards @skater_xl @trueskate @indy_trucks @santacruzskate @mobgrip @bronsonspeedco pic.twitter.com/nXAaVbn71T

