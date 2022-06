O Brasil vai voltar a receber jogos de pré-temporada da NBA? Veja o que o diretor da liga respondeu

Última vez que um dos principais times de basquete dos Estados Unidos desembarcou em terras brasileiras foi em 2015, quando o Orlando Magic realizou amistoso contra o Flamengo

Reprodução/ Twitter @NBA Jogos de pré-temporada na NBA aconteceram no Brasil em 2013, 2014 e 2015



Segundo o head da NBA no Brasil, Rodrigo Vicentini, o país é o terceiro maior mercado consumidor da liga, atrás de Estados Unidos e China. Nos últimos quatro anos, recebeu duas vezes a NBA House, evento de apresentação das finais da liga e ainda uma grande loja de artigos oficiais — a maior da América Latina. Com tantas ações promocionais, é fácil pensar que, em breve, jogos de pré-temporada vão voltar para cá. Nos anos de 2013 e 2014 a NBA trouxe partidas do Global Games para o Rio de Janeiro, com os jogos entre Chicago Bulls e Washington Wizards e Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat. Em 2015, o Orlando Magic aterrizou em solo brasileiro para uma partida amistosa contra o Flamengo. E essa foi a última vez. A Jovem Pan conversou com Vicentini para tirar essa dúvida. “Todo ano a gente revisita essa pauta para ver qual é o melhor momento e quais times podemos trazer para o Brasil. Mas posso prometer para os nossos fãs que, acabando essa temporada [em junho], não vai ter tempo de descanso para ninguém e vamos preparar uma próxima temporada ainda mais legal para os fãs”, explicou.

Rodrigo ressaltou a importância dos brasileiros para a liga. “A NBA é uma liga totalmente globalizada, e o mercado brasileiro é um dos protagonistas. Temos uma condição muito favorável, o brasileiro pratica muitas modalidades esportivas. Entendemos de basquete e gostamos de ser bem tratados. E a NBA é isso, nós tratamos muito bem os nossos fãs, então, quando combinamos esses três aspectos, a NBA cresce mais no Brasil. Hoje temos mais de 45 mil pessoas declaradas fãs da liga, é muita gente. Temos esse protagonismo para fazer continuar crescer esse amor”, ressaltou. A inauguração da NBA House nesta quinta-feira, 02, é mais um capítulo desse relacionamento. “Estamos extremamente felizes por voltarmos. A última edição foi em 2019, recebemos mais de 30 mil pessoas. Foi eleito o melhor evento do ano. É com muito orgulho que estamos de volta, e agora a casa vem com tudo. A casa é maior, 4 mil metros quadrados, inúmeras ativações, muitos shows, mascotes e loja. É muito bom estar de volta e celebrar essa edição dos 75 anos.”