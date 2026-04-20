Senna vs. Prost: os momentos mais tensos da rivalidade na F1

Uma análise dos episódios que definiram o confronto entre os dois gigantes da Fórmula 1

ReproduçãoInstagram/@a.prost A rivalidade ganhou contornos dramáticos quando Ayrton Senna se juntou a Alain Prost na equipe McLaren, em 1988



A história da Fórmula 1 é marcada por grandes campeões, mas poucas disputas se comparam à intensidade do confronto entre o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost. Companheiros de equipe na McLaren no final da década de 1980, os dois protagonizaram uma das batalhas mais icônicas e controversas do esporte a motor. Este artigo relembra os momentos mais tensos da rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, desde as primeiras fissuras na relação até os acidentes que decidiram campeonatos mundiais.

Origens de um confronto: a parceria na McLaren

A rivalidade ganhou contornos dramáticos quando Ayrton Senna se juntou a Alain Prost na equipe McLaren, em 1988. De um lado, Prost, “O Professor”, bicampeão mundial conhecido por sua pilotagem cerebral e tática. Do outro, Senna, o jovem talento em ascensão, dono de uma velocidade pura e agressividade admiráveis. A temporada de 1988, embora dominada pela equipe com 15 vitórias em 16 corridas, já mostrava os primeiros sinais de atrito. O ponto de inflexão ocorreu no Grande Prêmio de Portugal, quando Senna espremeu Prost contra o muro da reta dos boxes em uma disputa pela liderança, um movimento que o francês considerou perigoso e desnecessário.

A relação se deteriorou de vez em 1989, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. Os pilotos tinham um suposto acordo de não disputar a primeira posição na volta inicial. Após uma relargada, Senna quebrou o pacto, ultrapassou Prost e venceu a corrida. O francês acusou o brasileiro de deslealdade, e a comunicação entre eles foi publicamente rompida, transformando a disputa interna em uma guerra declarada dentro e fora das pistas.

Os acidentes em Suzuka e o auge da tensão

Os momentos mais emblemáticos da rivalidade ocorreram no circuito de Suzuka, no Japão, em duas decisões de campeonato consecutivas. Esses episódios encapsulam a intensidade e a controvérsia que marcaram a disputa.

Suzuka, 1989: Prost liderava o campeonato e precisava apenas que Senna não terminasse à sua frente para garantir o título. Na volta 47, Senna tentou uma ultrapassagem por dentro na chicane Casio Triangle. Prost fechou a porta, e os dois carros colidiram, parando na área de escape. Enquanto Prost abandonava o carro, Senna recebeu ajuda dos fiscais para voltar à pista, foi aos boxes, trocou a asa dianteira e venceu a corrida. Horas depois, no entanto, ele foi desclassificado pela FIA, sob a justificativa de ter cortado a chicane para retornar à prova. O título ficou com Alain Prost, em uma das decisões mais polêmicas da história da F1.

Prost liderava o campeonato e precisava apenas que Senna não terminasse à sua frente para garantir o título. Na volta 47, Senna tentou uma ultrapassagem por dentro na chicane Casio Triangle. Prost fechou a porta, e os dois carros colidiram, parando na área de escape. Enquanto Prost abandonava o carro, Senna recebeu ajuda dos fiscais para voltar à pista, foi aos boxes, trocou a asa dianteira e venceu a corrida. Horas depois, no entanto, ele foi desclassificado pela FIA, sob a justificativa de ter cortado a chicane para retornar à prova. O título ficou com Alain Prost, em uma das decisões mais polêmicas da história da F1. Suzuka, 1990: O cenário se inverteu. Senna liderava o campeonato e seria campeão caso Prost, agora na Ferrari, não pontuasse. Senna conquistou a pole position, mas ficou insatisfeito com a decisão dos organizadores de mantê-la no lado sujo da pista. Na largada, Prost tracionou melhor e assumiu a liderança. Na primeira curva, Senna não tirou o pé e colidiu com a traseira da Ferrari de Prost em alta velocidade. Ambos saíram da pista e abandonaram a corrida, o que garantiu o segundo título mundial para Ayrton Senna. Anos depois, o piloto brasileiro admitiria que o ato foi intencional, uma retaliação pelo que considerou uma injustiça no ano anterior.

Legado e reconciliação: o impacto da rivalidade

Após o episódio de 1990, a rivalidade continuou, mas com os pilotos em equipes diferentes. Prost tirou um ano sabático em 1992 e retornou em 1993 pela Williams, onde vetou contratualmente a presença de Senna como seu companheiro de equipe. Naquele ano, o francês conquistou seu quarto e último título mundial e anunciou sua aposentadoria.

O último ato da rivalidade aconteceu no pódio do Grande Prêmio da Austrália de 1993, a última vitória de Senna. Em um gesto de respeito, Senna puxou Prost para o degrau mais alto do pódio, selando uma trégua pública. A reconciliação se aprofundou nos meses seguintes, com conversas telefônicas frequentes entre os dois. Após o acidente fatal de Senna em Ímola, em 1994, Alain Prost foi um dos encarregados de carregar o caixão de seu antigo rival, um final comovente para a maior rivalidade da história do esporte.

A batalha entre Senna e Prost transcendeu o esporte, representando um choque de estilos de pilotagem, personalidades e filosofias. O confronto direto na McLaren, as manobras arriscadas e as controversas decisões de campeonato em Suzuka solidificaram essa disputa como um capítulo fundamental e inesquecível da Fórmula 1. A história deles é um estudo sobre competição, genialidade e, por fim, o respeito mútuo entre dois dos maiores pilotos de todos os tempos.