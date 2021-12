Tiger Woods jogará com filho na volta aos torneios após acidente de carro

Golfista capotou o carro em fevereiro e precisou passar por cirurgia nas pernas

Reprodução/Instagram/@tigerwoods Tiger Woods sofreu grave acidente há 10 meses



Tiger Woods anunciou nesta quarta-feira, 8, o retorno às competições dez meses depois de ter sofrido um grave acidente automobilístico e informou que o filho Charlie Axel Woods se juntará a ele na volta. “Embora tenha sido um ano longo e desafiador, estou muito animado para fechá-lo competindo no PNC Championship com meu filho Charlie. Jogarei como um pai e não poderia estar mais animado e orgulhoso”, escreveu Tiger Woods em sua conta no Twitter. O PNC, cuja edição deste ano está marcada para 16 a 19 de dezembro, é um torneio de golfe realizado em Orlando, nos Estados Unidos, com uma premissa bastante singular: é disputado por grandes campeões com um membro da família. Anteriormente, era conhecido como o Desafio Pai-Filho. Não será a primeira participação de Tiger e Charlie no evento. No ano passado, o golfista de 45 anos e o filho de 12 ficaram em sétimo lugar. O torneio será o primeiro a ser disputado pelo campeão de 15 majors desde o acidente que sofreu em 23 de fevereiro, em Los Angeles, que o deixou com graves lesões físicas, especialmente na perna direita.

*Com informações da EFE