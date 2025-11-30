Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Veja quem são os atletas brasileiros do UFC com o público mais fiel

Veja quem são os atletas brasileiros do UFC com o público mais fiel

Levantamento mostra que engajamento e qualidade da audiência variam mais que o número de fãs nas redes sociais entre lutadores

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 05h39
  • BlueSky
Divulgação/UFC Poatan Alex "Poatan", atual campeão dos meio-pesados

Um levantamento da plataforma de dados esportivos Stake mostrou que a presença dos lutadores brasileiros do UFC nas redes sociais varia tanto quanto seus estilos dentro do octógono. A análise, feita com informações de seguidores, engajamento e estimativa de perfis falsos, examinou todos os 176 atletas ranqueados pela organização — 41 deles brasileiros — com dados coletados pela Modash até 24 de novembro de 2025.

O estudo considerou três indicadores: número total de seguidores, taxa de engajamento e percentual de contas falsas. A partir da identificação de bots, perfis inativos e contas sem atividade orgânica, a plataforma buscou mapear a qualidade real da audiência de cada atleta, dado que tem ganhado peso em negociações de marketing e patrocínio.

Entre os brasileiros, Charles Oliveira segue como o nome mais popular em números absolutos, com 8,9 milhões de seguidores e uma proporção relativamente baixa de perfis falsos (17,75%). A taxa de engajamento, porém, é modesta — um padrão comum entre atletas com audiência muito ampla.

O atual campeão dos meio-pesados, Alex “Poatan” Pereira, aparece com métricas mais equilibradas: 7,7 milhões de seguidores, 20,67% de contas falsas e taxa de engajamento de 1,53%. O histórico de nocautes, a passagem pelo kickboxing e a ascensão rápida ao topo do UFC ajudam a explicar a força de sua base global.

No grupo feminino, o levantamento aponta contrastes marcantes. Amanda Ribas tem uma das maiores distorções da amostra: 61,59% de seguidores falsos e engajamento de apenas 0,03%, apesar dos 2,1 milhões de seguidores. Já Mackenzie Dern, com 1,8 milhão de seguidores, apresenta proporção mais equilibrada (27,41% de falsos) e engajamento de 1,81%.

Entre os campeões brasileiros, Alexandre Pantoja aparece com números sólidos: 639 mil seguidores, 26,8% de perfis falsos e engajamento de 0,91%, com tendência de crescimento por conta da próxima defesa do cinturão.

O estudo também destaca nomes emergentes. Mauricio Ruffy tem apenas 15,8% de seguidores falsos, engajamento de 2,47% e quase 600 mil seguidores, números que reforçam sua ascensão no UFC. Diego Lopes, com 911 mil seguidores, aparece entre os perfis mais consistentes, com 20,7% de falsos e engajamento de 2,26%.

Nos pesos-pesados, Valter Walker chama atenção por ter uma das audiências mais fiéis do levantamento: apenas 12,4% de contas falsas e expressivos 4,21% de engajamento. Jailton Almeida segue perfil semelhante, com 15,21% de seguidores falsos e números estáveis.

A comparação com atletas estrangeiros evidencia ainda mais a diferença entre bases grandes e audiências realmente ativas. Casos extremos, como Giga Chikadze (80,82% de seguidores falsos), Sergei Pavlovich (56,47%) e Ilia Topuria (53,13%), mostram distorções superiores às observadas entre a maioria dos brasileiros — embora Amanda Ribas figure em patamar semelhante.

Por outro lado, brasileiros mantêm taxas de engajamento mais altas que estrelas internacionais. Enquanto nomes como Israel Adesanya e Justin Gaethje ficam abaixo de 0,5%, atletas como Ruffy, Caio Borralho, Valter Walker e Iasmin Lucindo superam 2%, indicando conexão mais direta com seus públicos.

Segundo a Stake, os números revelam que tamanho da base não é sinônimo de influência. “Seguidores falsos criam a ilusão de alcance, mas não geram impacto real ou retorno comercial. O que importa é autenticidade e capacidade de engajar”, afirma a empresa.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O levantamento reforça que popularidade digital no UFC não depende apenas de resultados esportivos, mas de trajetória, momento de carreira e capacidade de criar identificação fora do octógono. E, entre os brasileiros, essa qualidade de audiência varia tanto quanto suas performances dentro da arena.

Leia também

Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC
Wanderlei Silva relata dores e perda de memória após briga: 'Magoado por dentro e por fora'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >