Verstappen enterra rumores e confirma permanência na Red Bull para 2026

Max Verstappen resolveu acabar com os rumores sobre uma possível saída da Red Bull ao fim da atual temporada da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, na entrevista coletiva de abertura do GP da Hungria, o holandês confirmou que vai permanecer na equipe austríaca para o campeonato de 2026. “Nunca falei nada sobre isso porque estava focado em conversar com a equipe sobre como podemos melhorar nosso desempenho, ideias para o próximo ano também, e é por isso que não tinha nada a acrescentar”, declarou Verstappen. “Mas acho que é hora de acabar com todos os rumores, e para mim sempre ficou bem claro que eu ficaria de qualquer maneira.” As especulações sobre o futuro de Verstappen cresceram nas últimas semanas na esteira da queda de rendimento da Red Bull a cada etapa.

O time, antes dominante, é apenas o quarto colocado no Mundial de Construtores, graças ao bom desempenho do holandês, que não poupou críticas ao carro ao longo desta temporada. Ao mesmo tempo, dirigentes de outras equipes, como Toto Wolff na Mercedes, admitiam publicamente o interesse em contar com o holandês em 2026, ano que deve ser decisivo na F-1 por conta de mudanças estruturais nos motores. Nesta quinta, Verstappen indicou que nunca pensou em deixar a Red Bull antes do fim do seu contrato, em 2028.

“Acho que esse também era o sentimento geral da equipe, porque estávamos sempre discutindo o que poderíamos fazer com o carro. E quando você não está interessado em ficar, você também para de falar sobre esse tipo de coisa – e eu nunca falei.” A confirmação de Verstappen em seguir na Red Bull acontece três semanas após a equipe demitir o chefe Christian Horner, cuja postura e performance não vinha agradando à família Verstappen. O pai do piloto, Jos, entrou em seguidos embates internos com o dirigente nos últimos dois anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias